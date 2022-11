Qu’est-ce qu’un VPN et ça sert à quoi?

Les VPN ont la côte depuis quelques années, seulement plusieurs personnes ne comprennent pas encore ce que c’est ni à quoi ça sert. On vous explique donc ce qu’est un VPN, comment ça fonctionne, quelles sont leurs utilités, sur quels appareils on peut l’utiliser et on vous partage nos recommandations des meilleurs VPN.

Que ce soit à la télévision ou sur le web, on voit de plus en plus de publicités concernant les VPN.

Si vous consultez régulièrement des sites web technos comme le mien, vous avez sûrement également vu passer ce fameux acronyme.

C’est normal, puisqu’on vit dans une ère où l’on se conscientise de plus en plus à la protection de nos données personnelles.

Seulement, plusieurs personnes ne comprennent pas nécessairement ce qu’est un VPN et de facto à quoi ça sert.

On a donc décidé de faire le tour du sujet.

C’est quoi un VPN?

VPN est un acronyme pour: Virtual Private Network ou en français: Réseau privé virtuel. C’est un logiciel qui veille à sécuriser notre connexion internet et protéger notre confidentialité lorsqu’on navigue sur le web.

Comment un VPN sécurise-t-il notre connexion internet et protège notre confidentialité?

Pour expliquer cela, il faut comprendre le principe de base de la navigation sur le web.

Pour faire simple, lorsqu’on cherche à accéder à un site web à partir de l’un de nos appareils, une requête est envoyée à notre fournisseur d’accès internet (Bell, Vidéotron, etc) qui ensuite nous redirige où l’on souhaite aller.

Le problème avec cela survient lorsqu’on est sur un réseau Wi-Fi public ou sur un très grand réseau Wi-Fi avec plusieurs personnes connectées dessus. On pense ici aux Wi-Fi d’aéroports, d’hôtel, de centre d’achats, de cafés, de grande tour à bureaux, etc.

Les données qui transitent entre notre appareil et les sites qu’on consulte via ces réseaux internet sont alors visibles sur l’ensemble des appareils connectés.

Ainsi, si on magasine sur une boutique en ligne par exemple tout en étant connecté à un réseau Wi-Fi public, bien quelqu’un sur le même réseau peut intercepter toutes les données liées à notre achat.

On parle ici de notre prénom, nom, adresse, numéro de téléphone et même les informations de notre carte de crédit. Bref, toutes les informations nécessaires pour faire un achat en ligne.

C’est là que le VPN entre en ligne de compte et s’avère pratique puisqu’il va masquer notre adresse IP et notre emplacement virtuel, puis chiffrer nos données.

En effet, après avoir envoyé notre requête à notre fournisseur internet, celle-ci est redirigée vers le tunnel de chiffrement du VPN qui s’assure de protéger nos informations.

Un VPN nous permet de protéger les données qui transitent entre nos appareils et les serveurs des sites web.

Ça veut donc dire qu’une fois connecté à un VPN, quelqu’un qui voudrait intercepter nos données ne saurait pas où nous sommes réellement, quel appareil nous utilisons et enfin, il se buterait à une série de chiffres illisibles plutôt que d’y voir nos données personnelles.

Nos choix des meilleurs VPN

Différences entre VPN et antivirus

Quelles sont les utilités d’un VPN?

À quoi va donc servir un fameux VPN? Ce dernier a trois grandes utilités.

1- Protéger nos données personnelles

Comme dans notre exemple précédent, la principale utilité d’un VPN est pour protéger nos données personnelles lorsqu’on navigue sur un réseau public et s’assurer que personne ne puisse les intercepter.

Est-ce nécessaire à la maison? Pas dans ce contexte-là! À moins que vous ayez donné le mot de passe de votre Wi-Fi à tout votre voisinage… Par contre, un VPN peut être utilisé à la maison pour la seconde utilité d’un VPN.

2- Accéder à du contenu restreint géographiquement

Étant donné qu’un VPN masque notre adresse IP et notre emplacement virtuel, ceci s’avère pratique pour accéder à du contenu limité par une restriction géographique.

Vous savez quand on part dans le Sud et qu’on veut écouter du contenu canadien et qu’on se bute à un message qui nous dit qu’on ne peut pas parce qu’on n’est pas situé au Canada? Même chose à domicile quand on veut regarder du contenu de France ou d’un autre pays.

Bref, un VPN va nous permettre de contourner ces restrictions géographiques à mesure qu’on se connecte à notre VPN, puis à un serveur du pays auquel on veut accéder au contenu.

Ceci s’avère également pratique pour consulter les catalogues de services de divertissements tels que Netflix, Disney+ ou Amazon Prime dans différents pays.

Les VPN offrent de se connecter à plusieurs serveurs de pays différents à travers le monde.

3- Lever les restrictions

La troisième grande utilité d’un VPN revient à l’anonymat et la protection de nos informations. Notamment lorsqu’on voyage et se rend dans un pays où l’internet est contrôlé.

On pense ici aux pays autoritaires qui exercent un grand contrôle sur ce qui est disponible ou non sur nos appareils.

Encore une fois, en masquant notre adresse IP et en chiffrant nos informations il est possible de se sortir des chaînes mises par ces pays et donc de retrouver un internet vierge de toutes restrictions.

Les appareils compatibles avec un VPN

La majorité des grands VPN sur le marché permettent de protéger la connexion internet sur pratiquement l’ensemble de nos appareils.

Un VPN peut ainsi protéger la connexion internet de notre :

Ordinateur

Tablette

Téléphone intelligent

Navigateur web

Console de jeu

Télévision intelligente

Lecteur multimédia (style Fire TV Stick ou Chromecast)

Liseuse

Casque de réalité virtuelle

Certains VPN peuvent même directement être installés sur notre routeur afin de protéger d’un coup l’ensemble des appareils connectés à notre réseau internet.

Mais bon, il faut avoir un routeur compatible par contre!

Éviter les VPN gratuits

On retrouve plusieurs VPN sur le marché et il faut faire bien attention à ne pas télécharger n’importe lequel. Surtout les VPN gratuits douteux que l’on peut retrouver dans les catalogues d’applications ou sur le web.

Bien souvent, ces VPN n’assurent pas une réelle protection, puisque les compagnies derrière ça interceptent en réalité les données afin de les revendre bien souvent. Hey, il y a une raison pour laquelle c’est gratuit!

Également, ces VPN vont souvent être lents à cause de leur faible nombre de serveurs et n’offriront pas un aussi vaste catalogue de pays où l’on peut se connecter.

Enfin, certains de ces VPN s’avèrent carrément frauduleux et contiennent en réalité des virus et logiciels malveillants.

Nos recommandations de VPN

Plutôt que d’opter pour ces VPN douteux, nous vous invitons plutôt à utiliser des VPN certifiés et qui procurent une réelle protection pour nos appareils.

Si vous voulez en apprendre plus sur les points forts de chacun d’entre eux, consultez notre chronique des meilleurs VPN.