Cette solution détecte et supprime les logiciels malveillants sur mobile et ordinateur

Mentionnée comme l’une des meilleures applications de protection, Malwarebytes offre une sécurité accrue à notre ordinateur, téléphone intelligent ou à notre tablette. Virus, rançongiciel, logiciel espion, maliciel, adwares, pages web trompeuses, tout est passé au peigne fin sur Windows, Mac, Chrome, iOS et Android.

On le sait, les menaces sont constantes sur le web. Que ce soit les virus, les logiciels espions, les logiciels malveillants qui nous affichent des publicités de type pop-up, bref il est possible d’avoir bien des problèmes sur son appareil.

C’est là qu’une application comme Malwarebytes devient utile, puisqu’elle nous permet de bloquer et nettoyer en totalité tout programme malicieux sur notre ordinateur ou sur mobile.

Une protection pour ordinateurs Windows et Chrome

L’application Malwarebytes ne se décrit pas à proprement dit comme un antivirus. Bien qu’il offre des fonctionnalités similaires, l’application offre un éventail plus grand que certains antivirus.

Sur un ordinateur qui roule avec Windows, MalwareBytes offre:

Une protection en temps réel;

De stopper les attaques de virus;

De nettoyer un ordinateur déjà infecté;

De nous protéger contre les sites web malveillants et frauduleux;

D’empêcher les attaques de maliciels qui corrompent nos programmes;

De protéger notre identité et la confidentialité de vos données des pirates;

De protéger nos documents et données financières contre les rançongiciels;

D’arrêter les maliciels qui ralentissent les performances de notre ordinateur.

Toutes les fonctionnalités de Malwarebytes sont disponibles gratuitement pendant 14 jours. Après, pour avoir accès à tout ça, il faut s’abonner au service de Malwarebytes.

Il y a toutefois une de ces fonctions qui peut être utilisée gratuitement en tout temps, celle du nettoyage d’un ordinateur déjà infecté. Cependant, la version gratuite ne nous permet pas d’anticiper et de prévenir quelconque menace en temps réel.

Pour avoir la solution complète, il faudra débourser environ 60$ par année pour un appareil ou encore 120$ pour 5 appareils. Il existe aussi une version avec VPN à 160$ par année pour 5 appareils.

Elle est compatible avec Windows 7, 8, 8.1, 10 et 11 et offerte dans plusieurs langues, dont le français.

Si vous utilisez plutôt un Chromebook, Malwarebytes a aussi une solution, à condition que son système d’exploitation lui permette d’installer des applications à partir du Play Store.

Dans un premier temps, il sert à le protéger contre les applications malveillantes, les adwares, logiciel espion, programmes potentiellement indésirables et les pirates de navigateur.

Puis, il identifie les privilèges d’accès de chaque application installée sur celui-ci pour que l’on comprenne exactement quelles informations sont partagées.

Protection pour ordinateurs Mac

De plus en plus de chevaux de Troie, Trojans, logiciel espion, hameçonnage, etc. sont retrouvés sur Mac, même si la croyance populaire laisse croire que ceux-ci ne peuvent pas être infectés d’un virus.

Ainsi Malwarebytes offre pour les Mac de:

Nettoyer les Mac infectés;

Stopper les attaques de virus;

Protéger l’ordinateur en temps réel;

Bloquer les applications des développeurs de logiciels indésirables;

Bloquer de façon proactive les adwares et programmes indésirables;

Programmer les analyses pour qu’elles s’effectuent à tout moment;

Empêcher les virus, logiciel espion et maliciels qui ciblent précisément les Mac;

Automatiser les dernières avancées de Malwarebytes en matière de protection.

Tout comme pour les PC, la version gratuite nous permet de traiter un Mac qui aurait déjà été infecté et de tester les autres fonctionnalités pendant 14 jours.

Pour la protection en temps réel et pour débloquer les fonctionnalités « premium » pendant une année complète, il faudra débourser le même montant que pour PC.

Elle est compatible avec macOS 10.12 ou version ultérieure et offerte dans plusieurs langues, dont le français.

Protection pour Android et iOS

Malwarebytes offre également une protection pour appareils mobiles Android et iOS.

Puisque ces deux systèmes d’exploitation et leurs menaces respectives sont différents, les unes des autres, les fonctionnalités offertes le sont aussi.

Du côté d’Android, un peu comme sur ordinateur, Malwarebytes offre:

De détecter les rançongiciels avant qu’ils ne puissent verrouiller notre appareil;

De traquer les URL d’hameçonnage sur Chrome et nous alerter dès leur détection;

D’analyser tous les fichiers et apps à la recherche de maliciels ou programmes indésirables;

D’identifier les privilèges d’accès de chaque application installée pour que l’on sache lesquelles de nos données se retrouvent où.

En téléchargeant Malwarebytes pour Android, on peut essayer la version Premium gratuitement pendant 30 jours.

Au bout des 30 jours, il faut acheter la version Premium pour conserver la protection automatique en temps réel.

Puis, comme je le mentionnais, du côté d’iOS l’offre de Malwarebytes est un peu différente puisqu’elle est spécialement conçue pour les besoins particuliers d’iOS et d’iPadOS.

Elle permet de:

Bloquer les faux appels en provenance d’une liste d’escrocs connus;

Blocage des publicités et des traqueurs qui surveillent notre comportement en ligne;

Filtrer les SMS en provenance d’une liste d’escrocs connus et sur les liens menant vers des sites malveillants;

Protéger contre les faux sites web qui contiennent des rançongiciels, des tentatives d’hameçonnage et d’autres menaces en ligne.

Après avoir téléchargé l’application sur l’App Store, il faut passer à la version Premium pour activer des fonctionnalités telles que la protection des appels et la protection web.

Les 30 premiers jours de Premium sont gratuits, mais après c’est Apple qui nous facturera 1,49$ par mois ou 11,99 $ par année, selon nos préférences.

