Les solutions de rechange à Twitter gagnent en popularité

Depuis la prise de possession de Twitter par Elon Musk, de nombreuses personnes se tournent vers des options déjà existantes, qui profitent ainsi d’un regain de popularité, ou vers de nouvelles solutions de rechange au réseau social.

Le changement de culture important opéré par Elon Musk sur Twitter ne semble pas être accepté par l’ensemble des internautes, plusieurs ayant choisi de bouder la plateforme. Comment en sommes-nous arrivés là et quelles sont les solutions de rechange qui s’offrent aux internautes?

Les licenciements ne passent pas

Le réseau social Twitter a décidé de licencier environ 50% de ses salariés une semaine seulement après son rachat par le milliardaire.

Des milliers d’employés ont ainsi été notifiés par courriel et invités à plier bagage. Elon Musk a justifié cette décision par les pertes financières du groupe qu’il vient d’acquérir. Selon lui, les employés licenciés se sont vus proposer trois mois d’indemnités.

Rappelons que dès sa prise de contrôle de Twitter, l’homme d’affaires avait congédié les dirigeants du réseau et dissous le conseil d’administration, avant de prendre le poste de directeur général et de sortir la société de la Bourse.

Aux États-Unis, plusieurs employés licenciés ont lancé un recours collectif contre l’entreprise, déplorant que le délai de préavis de 60 jours requis par la loi américaine en cas de licenciements massifs n’ait pas été respecté par leur employeur.

À la fin du mois d’octobre, Twitter comptait 7 500 employés.

Changements dans les règlements de modération

Dans sa quête de rentabilité, Elon Musk veut créer un abonnement payant à Twitter et changer les règles d’authentification.

Le milliardaire veut implanter un système d’abonnement et de vérification des comptes à 8 $ par mois pour les utilisateurs souhaitant afficher le « badge bleu » certifiant leurs comptes. Le montant exact sera ajusté selon les pays.

Cette mesure a suscité la grogne chez de nombreux internautes qui affirment pour la plupart qu’il s’agit d’une atteinte à la liberté d’expression.

Quelles solutions de rechange?

Le réseau social qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps comme solution de rechange à Twitter est Mastodon. Créé en octobre 2016 par le développeur allemand Eugen Rochko, le réseau profite d’un regain de popularité en raison de son aspect libre, open source et décentralisé.

Aujourd’hui, Mastodon compte plus de 3 300 serveurs dans le monde. Malgré tout, plusieurs internautes se plaignent du manque de confidentialité et de l’ambiguïté qui règne autour de la protection des données personnelles et des échanges sur ce réseau social.

D’autres options pour les personnes qui veulent quitter Twitter sont en phase de développement, notamment Bluesky et TribelSocial. Les réseaux sociaux Clubhouse et Tumblr déjà existants connaissent eux aussi un regain de popularité.