Comment savoir si nos données personnelles ont fuité et comment se protéger

Un de vos comptes a été piraté? Un site sur lequel vous aviez un compte a subi une fuite de données? Comment faire pour savoir si nos données personnelles sont touchées et surtout comment faire pour se protéger? On vous énumère des trucs et solutions pour protéger vos informations.

Nos données personnelles ne sont malheureusement pas à l’abri des fuites de données, de piratages ou peuvent carrément être vendues par certains sites.

En effet, des plateformes comme Facebook et autres entreprises en ligne vendent nos informations à des courtages de données qui eux les revendent à des fins publicitaires.

Heureusement, il existe des moyens de savoir si nos données sont affectées par une quelconque fuite ou d’un piratage, puis il y a moyen de les protéger si tel devait malheureusement être le cas.

Un site pour savoir si on a été piraté

La référence quand vient le temps de savoir si nos informations sont concernées par une fuite de données ou bien par un piratage, c’est le site web Have I been pwned.

Conçu par le spécialiste en sécurité informatique Troy Hunt, Have I been pwned s’avère une base de données de toutes les grandes fuites d’informations connues.

Il compile les plus récentes informations relatives aux sites et entreprises victimes d’intrusion informatique et nous indique si nous faisons partie.

Le site Have I Been pwned nous permet de savoir rapidement si nos comptes ont été compromis par une fuite ou un piratage.

En y entrant notre adresse courriel ou notre numéro de téléphone dans la barre de recherche, le site est en mesure de colliger si un compte associé à notre adresse ou numéro est affecté par un quelconque piratage ou fuite de données personnelles.

Si tel est le cas, c’est donc que notre courriel, numéro de téléphone, prénom, nom, adresse et même notre mot de passe ont potentiellement été compromis.

On comprendra qu’on a alors grandement intérêt à aller changer notre mot de passe sur le site compromis.

Mais quand est-il ensuite de nos informations qui ont fuité…?

Faites effacer vos données du web avec Incogni

Toutes les informations relatives à un piratage, une fuite de données ou vendues par un Facebook de ce monde semblent irrécupérables.

Or, il y a moyen de remettre l’eau dans la bouteille! Son nom? Incogni!

Conçu par l’entreprise de cybersécurité Surfshark, Incogni agit en quelque sorte comme notre avocat.

En se créant un compte, on mandate Incogni à faire effacer nos données personnelles auprès de multiples firmes de courtage de données.

Cet exercice est pratiquement impossible à faire par soi-même, car il en existe tellement, on ne sait pas qui a nos données et on ne sait pas nécessairement par quel recours juridique on peut leur demander de les effacer.

C’est bien plus simple de laisser Incogni le faire à notre place…

Après la création de notre compte, pas moins de 86 requêtes ont été envoyées par Incogni pour protéger nos données personelles.

Instantanément après la création de notre compte sur Incogni, ce dernier envoie des requêtes. C’est un peu épeurant de voir le nombre dès le départ. Dans notre cas, c’était littéralement 86 demandes qui ont été envoyées après la création de notre compte!

On peut ainsi voir à qui les requêtes ont été envoyées, quels types de données ces entreprises ont entre leur main, puis le statut de la requête.

Ça demeure une solution super facile à utiliser et qui ne demande pas à passer un temps de fou à tenter de savoir où nos données ont bien pu aller.

Toujours est-il que si vous vous souciez de vos informations personnelles et ne voulez pas qu’elles circulent librement sur le web, Incogni est une solution simple et rapide à envisager.

Incogni En savoir plus

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.