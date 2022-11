Transférez des données d’un iPhone à un Android grâce à cette application de Google

Vous changez de téléphone intelligent et passez d’un iPhone d’Apple à un Android? C’est possible de transférer des données, telles que des photos et des contacts, d’un appareil à l’autre grâce à cette application gratuite de Google.

On voit de plus en plus de gens faire le grand changement et dire au revoir à Apple pour se tourner vers Android.

Le transfert des données à partir d’iOS jusqu’à Android peut être assez complexe, comme ce n’est pas configuré de la même manière. Heureusement, Google propose l’application “Passer à Android” pour faciliter le processus aux utilisateurs.

On peut maintenant télécharger l’application directement dans l’App Store. Elle est d’ailleurs complètement gratuite.

Comment transférer des données d’un iPhone à un Android?

L’application de Google “Passer à Android” permet de transférer des données d’un iPhone à un Android, comme un modèle Google ou Samsung, rapidement et de manière sécurisée.

On ne perd donc pas toutes les données auxquelles on tient comme les photos, vidéos, contacts, agenda, etc.

Lorsqu’on télécharge l’app, on a qu’à suivre les indications de Google. On doit scanner un code QR qui s’affiche sur le nouvel Android pour que les 2 appareils se reconnaissent et ainsi permettre le transfert des données.

Elle nous guide dans les différentes étapes et demande plusieurs autorisations pour poursuivre.

Le transfert désactive entre autres iMessage, uniquement disponible pour iPhone, pour bien recevoir nos textos sur notre nouvel appareil Android.

Également, un site web de switch d’Android est à notre disposition pour nous guider et nous aider si on en a besoin.

Pas besoin d’un fil ou d’un câble! On ne se complique pas la vie: une seule application permet de transférer toutes les données d’un appareil à un autre!

Consulter le site web d’Android

Télécharger l’application dans l’App Store