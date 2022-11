NordVPN, l’un des meilleurs VPN, est à 68% de rabais pour le Vendredi Fou

Pour le Vendredi Fou, l’un des meilleurs VPN sur le marché est en spéciale à 68% sur l’abonnement de 2 ans. Avec NordVPN, on peut ainsi surfer sur le web en toute sécurité sur tous nos appareils.

Vous planifiez sortir durant l’hiver?

Une petite escapade dans le Sud peut-être? Ou simplement des sorties entre amis au café, restaurant ou centre d’achats?

Tous ces endroits sont bien, sauf pour leur Wi-Fi… Ces réseaux publics représentent un certain danger si quelqu’un de malveillant y est aussi connecté. Ce dernier peut alors intercepter et voler nos informations qui transitent entre nos appareils et le Wi-Fi.

C’est pourquoi un VPN est super important dans ces circonstances puisqu’il protège nos informations en les chiffrant. La personne qui tentent alors de les intercepter se butte à un puzzle qu’il ne peut las déchiffrer puisqu’il n’a pas la clé pour le faire. C’est nous qui l’avons!

Les promotions de NordVPN

Novembre est ainsi le mois parfait pour se munir d’un VPN, particulièrement celui de NordVPN, puisqu’il est en rabais.

On retrouve en effet trois formules intéressantes.

La première est pour simplement profiter de leur VPN. On peut ainsi s’abonner pour deux ans à 63% de rabais et on obtient aussi 3 mois gratuits.

L’abonnement revient alors à 2,99$ US par mois.

Profitez de l’offre de NordVPN

Le VPN de NordVPN nous permet de nous connecter à 59 pays différents en quelques clics seulement.

La deuxième offre à 62% de rabais permet d’avoir non seulement le VPN, mais aussi 1To de stockage chiffré sur le cloud de NordLocker. Encore là, l’abonnement est de 2 ans avec 3 mois gratuits.

Cet abonnement revient à 3,99$ US par mois.

Profitez de l’offre de NordVPN

Facile à utiliser, NordLayer nous permet de sauvegarder nos fichiers sur des serveurs sécurisés par chiffrement des données.

La troisième offre comprend le VPN, l’espace de stockage en nuage chiffré NordLocker, puis l’accès au gestionnaire de mots de passe NordPass.

Cette formule est à 68% de rabais avec aussi 3 mois gratuits, ce qui revient à 5,29$ US par mois.

Profitez de l’offre de NordVPN

Protégez l’ensemble de vos mots de passe grâce au gestionnaire de NordPass.

Pourquoi opter pour NordVPN

On profite ainsi d’un des VPN les plus rapides grâce à ses 5200 serveurs à travers le monde.

Plus de 59 pays sont également accessibles. On peut donc consulter leur contenu web sans barrière géographique.

NordVPN n’a aucun registre de connexion, donc nos informations sont bien protégées. On peut également obtenir une adresse IP dédiée à nous uniquement ou même se créer un réseau Mesh chiffré entre nos différents appareils qui sont à des emplacements différents. Idéal notamment si on veut acéder à notre ordinateur de bureau de la maison de façon entièrement sécuritaire.

C’est sans compter que NordVPN offre aussi un outil de détection des logiciels malveillants.

Le tout est disponible sur l’ensemble de nos appareils, soit notre téléphone, tablette, ordinateur, clé de diffusion, console de jeu et bien plus!

Ce sont des offres carrément intéressantes en fonction de nos besoins, alors qu’on paye à peine quelques dollars de plus que ce que l’on payerait uniquement pour se doter du VPN.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.