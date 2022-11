Transformez votre appareil Android ou iOS en souris, pavé tactile et clavier pour ordinateur

Vous cherchez à donner une deuxième vie à votre vieil appareil Android ou iOS? Votre souris ou votre clavier s’est brisé au pire moment, juste avant une présentation? Pas de panique, alors que c’est possible de transformer téléphone cellulaire et tablette en souris, pavé tactile et en clavier tout à fait gratuitement à l’aide d’une simple application à installer.

À la recherche d’une télécommande multifonctionnelle pour l’ordinateur? Sans le savoir, on avait celle-ci sous la main depuis un moment, puisque notre téléphone cellulaire effectue aisément ce travail.

Tout ce dont on a besoin, c’est de télécharger l’application Remote Mouse sur notre appareil portable ainsi que sur notre ordinateur, connecter les deux via Wi-Fi ou Bluetooth, et le tour est joué!

La combinaison de 3 moyens de contrôle de tous les jours

Pour transformer notre téléphone ou notre tablette Android ou iOS en clavier, souris et pavé tactile, c’est vraiment simple: il suffit de télécharger l’application sur notre téléphone, puis sur notre ordinateur.

Pour notre téléphone ou tablette, l’application est compatible dès Android Jelly Bean (4.3) ou iOS 11, donc c’est pratique si on veut carrément transformer de vieux appareils désuets et leur donner une deuxième vie.

Sur l’ordinateur, l’application est autant compatible avec Windows que Mac ou Linux.

Une fois les deux apps téléchargées, on s’assure que notre appareil mobile et notre ordinateur sont connectés au même Wi-Fi ou Bluetooth pour les faire fonctionner.

L’écran de notre appareil fait office de pavé tactile, des boutons de droite et de gauche imitent une souris classique, et notre clavier peut même remplacer celui de notre ordinateur.

Les trois options classiques, soit la souris, le pavé tactile et le clavier sont 100% gratuits. L’application comporte un peu de publicité, mais celle-ci est subtile et ne complique pas notre utilisation.

Remote Mouse pro nous donne accès à plus de fonctionnalité, notamment le widget pour Apple Watch.

La possibilité d’acheter les fonctionnalités pros

C’est possible de payer pour l’application Remote Mouse si on veut débloquer les fonctionnalités pros.

On a le choix de payer 1,30$ par mois, 13$ par année ou encore de faire un paiement unique de 20$ pour les utiliser à vie.

En plus de ne pas comporter de publicités, la version pro inclut:

Une télécommande média conçue pour la lecture de films ou les présentations;

Une télécommande web conçue spécialement pour les navigateurs et nos favoris;

Un changeur d’applications pour changer facilement d’une app ouverte à une autre;

Des raccourcis et combinaisons de touches comme sur un clavier physique;

Le widget pour Apple Watch en primeur, dès qu’il sera prêt à être intégré;

La synchronisation de toutes les fonctions sur tous ses appareils et plateformes.

Bref, la version pro peut être pratique pour une utilisation particulière, comme pour le travail au bureau, ou encore dans une salle de classe. À 20$ ce n’est au moins pas une dépense qui fait trop mal au portefeuille.

Sinon, plus les autres, la version gratuite est amplement suffisante et fait très bien la base, soit de transformer notre téléphone cellulaire et tablette en souris, pavé tactile et en clavier.