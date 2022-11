Des conseils pour éviter les arnaques du Vendredi Fou

La période du Vendredi Fou est une excellente opportunité pour économiser. C’est également une excellente opportunité pour des pirates informatiques et des personnes malveillantes de nous tendre des pièges. Retrouvez ici des trucs et conseils pour éviter que vous ne tombiez sur une fraude ou une arnaque et que vous perdiez votre argent.

Le fameux Vendredi Fou, ou Black Friday, est à nos portes et ses offres « incroyables ».

Cette tradition de chez nos voisins du Sud a pris de l’ampleur ici au Canada et partout dans le monde. Vous avez déjà probablement été inondé de messages et de courriels vous avertissant des rabais les plus fous.

En cette période où tous souhaitent faire des économies pour leurs achats des fêtes, il est important de rester vigilant et de ne pas s’empresser sur la dernière offre que l’on voit.

Trucs pour éviter les arnaques du Black Friday

Le Vendredi Fou a beau s’étirer maintenant sur plusieurs jours, il reste qu’on est constamment pousser à effectuer des achats de façon impulsive. C’est cette impulsivité que tentent d’exploiter les fraudeurs alors qu’ils profitent de la baisse de notre garde pour nous avoir. Demeurez donc alerte en suivant ces points.

1- Prenez votre temps

Cela peut paraitre paradoxal puisque les rabais ne durent que quelques heures, mais la clé pour ne pas se faire avoir par une arnaque est de prendre notre temps avant d’effectuer un achat. Prendre le temps pour bien analyser l’offre et tout ce qui l’entoure.

2- Méfiez-vous des offres trop généreuses

Oui, le Vendredi Fou offre de gros rabais sur des produits souvent dispendieux, mais gardez malgré tout un regard critique. Le dernier iPhone à moins de cent dollars ? Disons qu’il y a anguille sous roche quand un produit qui en vaut huit fois plus est supposément vendu à ce prix.

Il ne faut pas hésiter à comparer les prix auprès d’autres détaillants pour se faire une idée du sérieux de l’offre.

3- Gare à l’hameçonnage

C’est un message que je répète souvent, mais c’est particulièrement vrai à ce temps-ci de l’année. Méfiez-vous des courriels, publicité ou messages d’hameçonnage sur internet.

Vérifiez la provenance du message et si c’est crédible ou non. Contre-vérifiez l’information du marchand en allant sur son site et en n’utilisant pas le lien proposé dans son message.

Dans l’éventualité où vous feriez avoir malgré tout ça, sachez qu’il existe des ressources pour dénoncer ces faux marchands, ainsi que pour tenter de récupérer votre argent.

Comment détecter l’hameçonnage

4- Achetez sur des sites que vous connaissez

Justement, il est important de faire affaire avec des sites que l’on connait, des sites que l’on sait sécuritaires.

Durant cette période de l’année, on voit notamment plusieurs publications Facebook pour des produits qui pourraient nous intéresser, mais qui sont vendues par des sites et boutiques que l’on ne connait pas nécessairement.

Si l’on a un doute sur le sérieux du site, on peut le passé sous le bistouri d’un site comme Scamdaviser ou France Verif.

Ces sites vont établir un score de confiance selon une liste de critères tels que les avis des utilisateurs, les moyens de paiements proposés, où le site est hébergé et plus encore.

Dans un cas où le site où nous apprêtions à acheter obtient un score bas, il est préférable de tenter de trouver le produit qui nous intéressait auprès d’un autre commerçant digne de confiance.

5- Protégez ses données en ligne

Il y a deux risques principaux liés à des offres frauduleuses sur le web.

La première, donner nos informations personnelles lors de l’achat et la deuxième forcément c’est de se faire frauder financièrement.

Si encore une fois, on a un doute sur le site sur lequel on est, il ne faut entrer aucune information personnelle ni bancaire.

Il est important de regarder si le site en question offre des moyens sécuritaires de payer comme PayPal.

Des sites frauduleux n’intègrent pas ce type de paiement sécurisé, puisque des plateformes comme PayPal vont les forcer à rembourser les clients floués.

6- Protégez ses données… en magasin

Certains d’entre nous avons besoin de voir et toucher un produit avant de l’acheter histoire de s’assurer que ça répond bien à nos attentes.

Seulement, la meilleure offre pour le produit en question est peut-être malgré tout en ligne.

Dans un cas où on décide d’aller voir le produit dans un magasin, qu’il nous convient et qu’on souhaite l’acheter en ligne à même le centre d’achat, il est préférable d’utiliser un VPN!

Un VPN va permettre de chiffrer les informations qui transittent entre notre appareil et le serveur du site qu’on consulte de sorte que toutes les personnes connectés au même réseau internet ne pourront pas intercepter nos données de transactions.

Nos choix de VPN

7- Évaluez la nécessité des garanties prolongées

Avec les nombreux rabais qui nous sont offerts durant le Vendredi Fou, certains vendeurs tentent de pousser un peu plus leurs garanties prolongées.

»Hey, avec ce rabais c’est comme si tu avais la garantie gratuite en fin de compte! »

Bref, plusieurs tactiques peuvent être utilisées pour tenter de nous faire croire en la nécessité et aux avantages de souscrire à une garantie prolongée.

Mais il faut bien faire attention, car certains poussent l’argument trop loin et vont carrément mentir notamment sur la garantie légale afin de pousser leurs garanties prolongées.

Je vous invite ainsi à lire le texte ci-bas où j’explique ce qu’on doit faire avant d’accepter ou non une garantie prolongée.

Garantie prolongée: bonne idée ou perte d’argent?