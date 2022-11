Cette fonction de sécurité Netflix est parfaite pour retirer les parasites de votre compte

Netflix se dote de l’importante et très pratique fonction de sécurité qui nous permet de gérer les accès et les appareils sur lesquels nous sommes connectés. Si ça sert principalement à vérifier si notre compte est compromis par la présence d’activités inhabituelles, ça nous laisse aussi dissocier un appareil à distance, chose très utile quand un ami ou un membre de la famille parasite notre compte sans notre permission.

Facebook, Instagram, Gmail, Outlook, Spotify, presque tous nos abonnements et comptes de réseaux sociaux nous donnent la possibilité de voir et de gérer nos activités de connexion.

En même temps, c’est un peu normal: si on remarque quelque chose d’inhabituel sur notre compte et qu’on soupçonne qu’il soit compromis, ça nous permet d’aller voir si une connexion qu’on ne reconnait pas est dans la liste pour ainsi la retirer.

Bien que Netflix soit un peu tard à joindre le bateau, mieux vaut tard que jamais: c’est maintenant possible de vérifier et gérer les accès et les appareils liés à notre compte.

Comment gérer les accès et les appareils de notre compte Netflix

Que l’on soit sur un téléphone ou une tablette Android, un iPhone, un iPad ou encore sur notre ordinateur, l’option de gestion maintenant proposée par Netflix est facilement accessible. Il suffit de:

Se connecter à Netflix et cliquer sur sa photo en haut à droite. Cliquer sur Compte. Dans la section Sécurité et confidentialité, cliquer sur Gérer les accès et les appareils. Identifier l’appareil qu’on souhaite déconnecter et sélectionner Se déconnecter.

La marche à suivre pour gérer les accès et les appareils de notre compte Netflix via un appareil Android.

Bref, puisque l’outil permet de voir qui est connecté au compte, avec quel type d’appareil, depuis quelle localisation et via quelle adresse IP, c’est assez facile d’identifier les indésirables.

Non seulement ça apporte une couche de sécurité importante dans le cas où notre compte serait compromis, mais ça nous permet aussi de couper l’accès à des gens avec qui on ne souhaite plus partager notre compte.

Si vous êtes trop gêné pour dire à votre beau-frère que vous ne voulez plus partager votre compte avec lui, vous n’avez qu’à retirer son appareil et feindre que c’est plutôt Netflix qui a serré la vis.

De toute façon, ce n’est pas complètement loin de la réalité!