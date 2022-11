Méfiez-vous de ces faux iPhone en vente sur Marketplace et autres sites d’annonces

Méfiez-vous, alors que plusieurs téléphones se faisant passer pour des iPhone ont été vendus sur les sites d’annonces classées, notamment sur Facebook Marketplace, Kijiji et LesPAC. Ceux-ci sont en fait des appareils Android achetés chez des grossistes chinois en ligne qui ressemblent physiquement comme deux gouttes d’eau aux téléphones Apple, si bien que plusieurs acheteurs se sont fait prendre.

Malheureusement, un nouveau type d’arnaque a été aperçu en ligne, celui des faux iPhone. Le nombre de victimes a tellement augmenté en peu de temps que l’émission La Facture en a même fait un reportage.

En quoi ça consiste? En gros, des personnes mal intentionnées vendent en ligne des copies de iPhone à de plus petit prix, entre 400 et 700$. Le hic, c’est que ce sont en fait des téléphones Android.

On vous explique à quels détails il faut porter attention pour ne pas tomber dans le panneau.

Des indices qui trahissent lors de l’achat

On aperçoit un iPhone récent flambant neuf, encore dans la boite, à vendre sur Marketplace ou Kijiji.

Le prix est plus qu’alléchant, le vendeur l’a reçu en cadeau et n’en veut pas et ce dernier a même une facture de l’appareil à l’appui, donc on décide de se lancer et de l’acheter.

Sur place, à l’inspection visuelle, on ouvre la boite et on croit à un « vrai iPhone ». On l’allume? C’est bien un « vrai » iPhone.

Dans les faits, c’est plutôt un téléphone Android qui a été maquillé de l’intérieur et de l’extérieur, d’où son look et de sa même interface logicielle.

Alors, comment déceler l’arnaque? D’abord, s’assurer qu’il n’y a pas de fautes d’orthographe sur la boite qu’on a entre les mains. Souvent, ce genre de détail est négligé par le grossiste qui a copié l’appareil.

À l’ouverture, on doit vérifier le clavier. Est-ce qu’il ressemble à celui d’iOS ou d’Android?

La différence entre le clavier d’iOS et le clavier d’un téléphone Pixel de Google.

Le meilleur truc, celui qui est infaillible pour détecter un vrai iPhone d’un faux, nécessite de l’allumer et d’ouvrir l’App Store, le magasin d’application d’iOS.

Comme c’est un téléphone Android, ça ne fonctionnera pas. Comme de fait, si on va ensuite sur le Play Store, une app qui ne devrait de toute façon pas être présente dans un iPhone, surprise, ça fonctionne.

Une annonce Marketplace aperçue sur Facebook où le vendeur « avoue » vendre la copie d’un iPhone.

Dans certains cas, si on regarde attentivement l’annonce sur Marketplace, Kijiji ou LesPAC, on remarque que les mots « Android », « not an iPhone » s’y sont glissés.

Évidemment, si vous voulez faire une blague, ou que vous préférez le système d’exploitation d’Android, mais le look d’un iPhone, rien ne vous empêche de procéder à l’achat.

Par contre, évidemment, tous les vendeurs ne sont pas aussi transparents et certains cherchent à tromper leur acheteur, d’où l’importance de porter une attention particulière à tous les détails énumérés précédemment.

Finalement, voici d’autres astuces pour se protéger si on décide d’acheter un téléphone d’un particulier sur une plateforme de petites annonces:

On peut donner rendez-vous au vendeur au comptoir de notre fournisseur cellulaire pour le faire activer sur notre ligne, ou encore fixer la rencontre dans le stationnement de notre poste de police local puisque de plus en plus de Services de police aménagent des zones d’échange sécurisées et surveillées accessibles en tout temps.

Dans les deux cas, si on fait affaire avec un fraudeur, c’est pas mal certain qu’il ne se présentera jamais!