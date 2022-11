Ne manquez jamais de batterie ou d’électricité grâce à ces sources d’énergie portables

Vous cherchez à ne jamais manquer d’électricité ou de batterie dans vos appareils, peu importe où vous vous retrouvez? Que ce soit parce qu’on est en nature ou encore à la maison, dans une situation fâcheuse après une panne, la compagnie Bluetti nous propose une foule de produits énergétiques incluant centrales, batteries, panneaux solaires et générateurs, histoire qu’on ne se sente jamais mal prit.

Aujourd’hui, on est connecté de tous les bords et tous les côtés, donc l’électricité est plus nécessaire que jamais.

Cependant, chacun vit sa liberté comme il l’entend, en nature, ou sur la route, pourquoi pas, et ce n’est pas une raison pour ne pas avoir une source d’énergie sous la main.

Même si on a un train de vie plus « conventionnel », on ne peut pas éviter certaines pannes causées par des événements sur lesquels on n’a absolument aucun contrôle.

C’est avec toutes ces considérations et cette logique en tête qu’est née l’entreprise de stockage d’énergie Bluetti et leurs produits qui visent à nous faire obtenir l’indépendance énergétique.

De l’énergie toujours à portée de la main

Les valeurs de l’entreprise Bluetti sont claires: peu importe quelle vie on mène et quels imprévus et rebondissements nous arrivent, il n’y a aucune raison pour ne pas avoir une source d’énergie sous la main.

Pour le faire efficacement, la compagnie nous propose six grandes catégories de produits dans lesquels on retrouve plusieurs options de source d’énergie selon nos besoins.

On peut mettre la main sur:

Des centrales électriques portables, qui nous fournissent suffisamment d’énergie pour que nos applications ou que nos appareils divers continuent de fonctionner en cas d’urgence, si on est loin de notre réseau.

Des batteries de secours pour la maison qui nous fournissent une protection de secours et qui peuvent nous aider à réduire nos dépenses au réseau puisqu’elles se rechargent via l’énergie solaire.

Avec la génératrice Bluetti, même une panne d’électricité au pire moment n’empêche pas de se faire un café.

Des ensembles de générateurs solaires, qui sont là pour nous assurer que nos appareils fonctionnent même en cas de panne de courant, que l’on soit à la maison ou sur la route, notamment si on passe beaucoup de temps en VR.

Des panneaux solaires portables pliables, portables et efficaces, conçus pour ceux qui ne veulent pas manquer d’énergie lors de leur prochaine aventure.

Des batteries d’extension qui peuvent aussi faire office de centrale électrique puisqu’elles ont trois sorties pour y brancher, par exemple, un ordinateur portable, un téléphone, le frigo de son motorisé, etc.

Une foule d’accessoires pour répondre à nos besoins, des boîtes de fusion aux adaptateurs, en passant par les câbles de toutes sortes.

Avec les produits Bluetti, on peut continuer à travailler de n’importe où, même pendant des heures.

Évidemment, face à une gamme de produits aussi exhaustive, vous comprendrez qu’on peut difficilement parler de valeur et de prix.

Les centrales portables commencent dans les eaux des 400$, mais peuvent facilement coûter plus de 2000$ tout dépendamment de notre besoin en énergie.

Bonne nouvelle, alors que tous les prix sur le site web sont affichés en dollars canadiens, et qu’on n’a pas besoin de payer pour les frais de livraison.

Seul petit hic: le site web est uniquement disponible en anglais, mais on peut facilement le traduire, notamment à l’aide de l’extension intégrée à Google Chrome.