Cette application gratuite mesure rapidement le nombre de décibels

Cette application peut éviter certains dommages à vos oreilles. Des bruits avec un nombre élevé de décibels peuvent être nocifs pour votre audition, c’est pourquoi vous pouvez le mesurer avec un outil comme celui-là.

On est tous au courant, notre quotidien est parsemé de différents bruits tels que des voitures, des appareils de toutes sortes comme des avions, des foules, des machines et d’autres.

C’est lorsqu’on arrive chez soi et que c’est le silence presque total que l’on réalise à quel point on est exposé à des tonnes de bruits sans cesse dans une journée.

Sans même s’en rendre compte, l’exposition continue à tous ces bruits réduit notre audition petit à petit. Plus les bruits qu’on entend possèdent un nombre de décibels élevé, plus notre perte auditive est importante.

C’est pourquoi il est important de faire attention, du mieux qu’on peut, de ne pas écouter des sons trop forts, qui à la longue sont très nocifs pour notre santé auditive.

Si on ne veut pas se ramasser sourd à un trop jeune âge, vaut mieux prévenir le coup et éviter des expositions dangereuses pour nos oreilles.

Protégez vos oreilles à des bruits nocifs

Comment faire? Eh bien il existe différentes applications mesurant le nombre de décibels. Sonometre – dB Decibel Meter en est une disponible pour les appareils iOS alors que Sonomètre (Sound Meter) est disponible pour Android.

Fonctionnant sous le même principe, ces applications calculent le nombre de décibels d’un bruit. Elles nous donnent une mesure rapide de bruits à surveiller tels que le volume de la musique, un film ou autre.

L’application Sonometre nous permet de savoir rapidement le nombre de décibels autout de nous.

C’est une belle option pour quiconque désirant éviter d’exposer ses oreilles à des bruits trop nocifs et en plus, les deux applications sont complètement gratuites.

Également, on peut mesurer les niveaux acoustiques, enregistrer toutes nos mesures et leur localisation pour créer notre historique personnalisé. Bref, c’est fiable et bien pratique.

Les sons ne sont pas visibles, mais ils sont tout de même dangereux pour nos oreilles. Soyons prévoyants!