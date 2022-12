Google dévoile le palmarès des meilleures applications du Play Store pour 2022

Tous les ans, le Google Play Store publie un classement des meilleures applications sur téléphone mobile Android divisées en plusieurs catégories, incluant entre autres les apps de divertissement, les essentielles, et, bien entendu, les meilleurs jeux.

Aujourd’hui, c’est vraiment difficile d’imaginer utiliser nos téléphones sans application. Les réseaux sociaux, la diffusion de contenu, l’organisation, les passe-temps, tout passe par nos apps préférées.

Même quand on est stressé et qu’on cherche à se calmer les nerfs, on peut télécharger une application de méditation ou de sons apaisants, c’est pour dire!

Bref, plutôt que de chercher la meilleure app du moment, Google Play Store nous facilite la vie en faisant annuellement son classement des meilleures applications mobiles téléchargées, cette fois-ci pour l’année 2022.

Les meilleures applications de Google Play Store

L’application élue « meilleure application de 2022 » est Dream by WOMBO, une application d’art créé par nul autre que l’intelligence artificiel. On n’a qu’à écrire un court texte et l’IA s’occupe de la matérialiser.

Le choix du public pour l’année 2022 s’est arrêté sur le réseau social BeReal, une app qui, après nous avoir envoyé une notification, nous demande de prendre une selfie en deux minutes ou moins. C’est instantané, donc on ne peut rien mettre en scène.

Google Play Store dévoile à chaque année leurs meilleures applications et le choix du public pour l’année 2022.

Pour le reste, Google a décidé d’attribuer le prix des meilleures applications Android selon cinq catégories, divertissement, croissance personnelle, meilleure application du quotidien, joyau caché et meilleure application bien-être.

Respectivement, les gagnants sont:

PetStar: My Dog & Cat Sing

Breathwrk: Breathing Exercises

Plant Parent – Guide et entretien

Recover Athletics

The STIGMA app

Les meilleurs jeux de Google Play Store

L’application élue « meilleur jeu », c’est Apex Legends Mobile, un jeu où des combattants surhumains s’affrontent dans une compétition où tous les coups sont permis et où la survie ne tient qu’aux bonne alliances et à la justesse des attaques.

Le choix du public pour l’année 2022 s’est arrêté sur Rocket League Sideswipe, un genre de rencontre entre jeux de football et voitures rapides où on doit marquer des buts et personnaliser des voitures.

Puis, cette année, Google Play Store a décidé d’attribuer le prix des meilleurs jeux Android selon cinq catégories, multijoueur, pour débutant, indé, meilleure histoire ainsi que meilleur jeu en cours.

Dans ce même ordre, les gagnants sont: