Prenez des notes facilement avec la meilleure app 2022 pour iPad

Récompensé du lauréat de la meilleure application pour iPad 2022, GoodNotes est un bel outil qui vous permet de prendre des notes rapidement lors d’un cours ou d’une rencontre au travail, de mettre nos idées sur papier numérique ou même d’annoter un document PDF.

Qu’on soit étudiant, professionnel ou qu’on cherche simplement une application pour prendre nos notes personelles, l’application GoodNotes est certainement à considérer.

Gl s’agit d’une application pour prendre des notes mais aussi pour dessiner et mettre nos idées sur du papier numérique. C’est littéralement comme si l’on écrivait ou l’on dessinait sur du papier, mais sur un écran d’iPad.

Encore faut-il avoir un crayon Apple Pencil pour vraiment entirer son plein potentiel par contre.

Écrivez des notes, dessinez ou annotez des documents PDF

Disponible en français, l’application GoodNotes est très simple à utiliser. Dès l’ouverture, on nous demande de créer un bloc-notes. On peut ensuite choisir le type de papier que l’on veut, que ce soit une feuille blanche, lignée, quadrillée, etc.

Il est également possible d’importer nos documents PDF, Word ou nos images notamment pour les signer, anoter ou pour gribouiller dessus.

Le tout se synchronise via iCloud, donc on peut accéder à nos notes sur tous nos autres appareils Apple. On peut également les enregistrer sur Google Drive, OneDrive ou Dropbox si on préfère.

Grâce à iCloud, accédez à vos notes créées par GoodNotes à partir de n’importe quel appareil.

Avec plus de 72 000 avis sur l’App Store et une moyenne de 4,8 sur 5, on comprend pourquoi elle a remporté l’application de l’année 2022 sur iPad.

L’application nous permet de créer 3 bloc-notes gratuitement. Si l’on veut en avoir un nombre illimité, il faut alors débourser 11,99$.