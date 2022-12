Partagez des photos en direct avec vos amis grâce à cette application

Découvrez l’application Locket Widget qui sert à partager des photos instantanément avec les amis de notre choix. Disponible pour les appareils Apple et Android, elle nous permet de vivre notre quotidien avec notre entourage, même à distance, comme si on était à proximité.

Si vous êtes comme moi, vous utilisez déjà les widgets, ces mini-logiciels de calendrier, d’horloge, d’images, etc., que l’on peut ajouter sur notre téléphone pour personnaliser notre page d’accueil.

L’app Locket Widget fonctionne un peu sous le même principe, mais c’est encore mieux, alors qu’elle permet d’afficher des photos de nos amis en direct, directement sur notre écran d’accueil.

En gros, si nos meilleurs amis et nous-mêmes possédons l’app, on peut prendre chacun une photo en direct et l’autre la verra apparaître sur son appareil.

L’application iOS et Android pour partager son quotidien entre amis

Comment fonctionne l’application Locket Widget, exactement?

Pour commencer, on doit télécharger l’application via notre magasin d’app, Google Play Store ou App Store.

Ensuite, on a qu’à ajouter nos amis avec qui on veut partager des clichés spontanés. De cette manière, quand un ami nous envoie une photo, elle apparaît instantanément sur le widget ajouté préalablement à notre écran d’accueil.

C’est vraiment simple: pour prendre un cliché à notre tour, on ouvre l’app pour prendre une photo et on appuie sur « Envoyer ».

Un aperçu de l’application Locket Widget sur l’écran d’accueil de notre appareil.

On peut avoir un maximum de 20 amis sur Locket Widget, pour que ça reste un peu plus intime. Le but est quand même de rester nous-mêmes et spontané pour partager le moment présent avec nos proches.

Ce qui est chouette, c’est qu’on peut réagir aux photos de nos amis avec des émoticônes et de cette façon, ils savent qu’on a bien vu leur photo et qu’on apprécie leur partage.

Au fil du temps, on accumule des photos et on crée un historique avec tous ces souvenirs. C’est donc possible de retourner voir ces images après coup pour se remémorer de beaux moments.

Locket Widget crée également une vidéo récapitulative à la fin de chaque mois pour nous rappeler toutes ces photos partagées au cours des dernières semaines.

Notée plus de 4.5 étoiles sur 5 sur l’App Store et Google Play, l’application est totalement gratuite et disponible pour les appareils iOS et Android.

Vraiment, restez connecté avec vos amis même si on est loin et créer de beaux petits moments du quotidien, c’est plus facile et accessible que jamais.