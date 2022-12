Les meilleurs incitatifs pour se remettre en forme après les fêtes et économiser

Le temps des fêtes est derrière nous et vous êtes plus motivé que jamais pour vous remettre en forme pour 2023? Bonne nouvelle, alors qu’une visite sur le Club Boomerang vous permettra de vous inspirer à le faire avec style tout en économisant grâce à toutes les remises en argent proposées par les marchands que vous adorez, évidemment.

Linge de sport, maillot de bain, vêtement d’extérieur, souliers de course, bottes de randonnée, sac, tapis, accessoires, montres intelligentes, et plus encore: vous avez besoin de quelque chose pour vous motiver à aller vous entraîner? Passez par le Club Boomerang pour l’acheter, et économisez!

Choisissez le sport qui vous plait

Qui a dit que la remise en forme, c’était obligatoirement aller courir sur un tapis roulant, enfermé dans un gym?

Décathlon est l’un des plus grands détaillants d’articles de sport au monde: on trouve dans leur boutique plus de 7000 produits pour 65 sports différents.

Cardio, cyclisme, sports aquatiques, course à pied, sport de raquette, d’équipe, d’hiver… la seule limite de votre remise en forme, c’est votre imagination.

Décathlon: plus de 7000 produits et 65 sports différents disponibles en ligne.

Des valeurs sûres québécoises

Depuis plus de 50 ans, Sports Experts promeut la pratique d’activités physiques et avec ses plus de 100 magasins, on est habitué d’aller y acheter vêtements, chaussures et équipement de sport de marques à prix concurrentiels.

Sport Experts vend des marques renommées et exclusives à des prix concurrentiels.

Sport Experts vend des marques renommées et exclusives à des prix concurrentiels.

Dans le même groupe d’entreprises, on retrouve aussi L’Équipeur, une marque appréciée de plusieurs depuis de nombreuses années.

Vous aimerez certainement leur collection chaude qui inclut bottes, vestes et accessoires pour affronter l’hiver et aller bouger à l’extérieur, peu importe la température.

Se mettre en forme en bougeant dehors avec la collection chaude de L’Équipeur.

Se mettre en forme en bougeant dehors avec la collection chaude de L’Équipeur.

Un point de vente 100% numérique

Pour de bons produits de qualité, tournez-vous vers Altitude Sports, un commerce en ligne de chez nous dont la mission est de vous équiper des produits les plus durables et les mieux conçus.

Non seulement vous trouverez des vêtements pour hommes et femmes de marque et de qualité, mais vous retrouverez aussi tout l’équipement dont vous rêvez pour vous mettre en forme par le biais du sport extérieur

Altitude Sports: plus de 400 marques reconnues, et tout l’équipement sportif dont vous rêvez.

S’entraîner sans négliger son style

Mesdames, la boutique Lolë propose des vêtements conçus à Montréal inspirés de la vie urbaine et de la nature.

Si le style est important pour vous, vous serez heureuses d’apprendre l’existence de leur collection « athléchic ». Parfois, oui, la motivation passe par les vêtements!

S’entraîner avec un look impeccable grâce à la collection « athléchic » de Lolë.

Un peu de techno pour se motiver

La réputation et la tradition d’innovation de l’emblématique marque américaine Timex ne sont peut-être plus à faire, mais certains ignorent encore que ceux-ci font également des montres intelligentes et connectées.

Fréquence cardiaque précise, GPS rapide, résistance à l’eau et style indémodable, bref, de quoi encourager n’importe quel technophile à réaliser ses résolutions de 2023.

Beauté et intelligence, la montre Timex parfaite pour les technophiles sportifs.