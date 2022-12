Ce logiciel de retouche photo gratuit est équivalent à Photoshop

Découvrez le logiciel de retouche photo open source 100% gratuit dont les outils et les fonctionnalités sont extrêmement semblables à ceux de Photoshop. Appelé Gimp, il s’adresse à n’importe qui, graphistes, photographes, illustrateurs, amateurs, professionnels, et plus encore.

Je pense que c’est sans surprise que je vous dis que dans l’univers du montage photo, de la retouche d’image, de la création et de la conception graphique, le standard professionnel, c’est Photoshop.

En fait, la suite complète d’Adobe Creative Suite fait pas mal l’unanimité auprès de ceux qui s’y connaissent, que ce soit Dreamweaver, Illustrator ou encore InDesign.

Si plusieurs facteurs peuvent expliquer la popularité constante de Photoshop et des autres logiciels d’Adobe, c’est aussi vrai de dire que tout le monde n’est pas prêt à investir un si gros montant mensuel pour y avoir accès.

À la recherche d’une alternative, mon équipe et moi avons décidé de donner une chance à Gimp, qui est offert complètement gratuitement pour Linux, macOS et Windows. Agréablement surpris, c’est encore ce qu’on utilise aujourd’hui pour la plupart de nos besoins de base.

Avec Gimp, on peut notamment faire du dessin et de la peinture numérique à l’aide des nombreux outils de création.

Un outil très complet qui n’a rien à envier à personne

Si Gimp peut très bien convenir à des utilisateurs moins expérimentés dans la retouche photo et dans la création et modification d’image, il est aussi très complet et peut convenir à des professionnels.

En fait, on y retrouve la plupart des fonctionnalités phares qui sont sur Photoshop de même qu’une panoplie des mêmes outils, comme:

La création d’icônes;

La retouche photo avancée;

Les calques et leur gestion pour les rendre visibles ou non;

La prise en charge des formats JPEG, GIF, BMP, PNG, PSD, PCX et TIFF;

Le dessin, la peinture numérique, les animations, et plus encore.

Comme c’est le cas avec Photoshop, Gimp est doté d’une foule d’outils répartis un peu partout dans les menus déroulants et les diverses boîtes de son interface.

On y retrouve tout ce qui est nécessaire pour venir sélectionner notre image ou diverses parties de celle-ci, les manipuler, les transformer, les dessiner, les retoucher et en faire la correction.

Puis, au niveau de l’interface et des menus, on n’est pas dépaysé non plus. Fidèle à n’importe quel logiciel, tout ça est accessible depuis la barre supérieure ou en faisant un clic droit sur notre image en cours d’édition.

Ceux-ci incluent:

Les classiques fonctions copier, coller, couper, annuler, rétablir, etc;

Un menu spécifiquement pour les calques et les actions qu’on leur fait;

Un menu juste pour les filtres, pour régler leurs effets sur les images;

Une section d’aide pour en obtenir en ligne ou directement depuis le logiciel.

Gimp est doté de nombreux filtres et réglages qui, comme Photoshop, facilite le processus de retouche photo.

Face à tout cela, c’est dur de faire son difficile surtout que je le rappelle, il s’agit d’un logiciel complètent gratuit. Petit plus supplémentaire: il est même offert en français.

On n’a qu’à le télécharger sur le site web de Gimp et installer la version qui correspond au système d’exploitation de notre ordinateur pour pouvoir l’utiliser.

Le plus gros hic, c’est que si la prise en main se fait plutôt bien pour les amateurs et les professionnels dotés d’expérience, pour les débutants, c’est une autre histoire.

Apprendre à se servir l’interface peut être difficile à comprendre pour les néophytes et il faut s’armer de patience et consulter des vidéos YouTube, tutoriels et des forums pour devenir plus à l’aise. Heureusement, puisque c’est un logiciel gratuit, ce n’est pas de ça qui manque.

D’ailleurs, il existe une sorte de « manuel ultime » que l’on peut consulter directement sur le site web de Gimp. Il est ultra complet, couvre absolument tous les outils et est même disponible en français!

C’est un peu dommage, mais c’est le « prix à payer » pour bénéficier d’une version gratuite du dispendieux logiciel Photoshop.

Consulter le site web de Gimp pour en savoir plus et le télécharger