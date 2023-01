Améliorez vos projets vidéo avec ce site offrant des vidéos, sons et musiques gratuits libres de droits

Videvo est un site web offrant une banque de vidéos, de sons et de musiques libres de droits que l’on peut utiliser gratuitement. C’est idéal pour améliorer et rehausser la qualité de nos projets marketing, scolaires ou encore pour notre chaine YouTube et nos vidéos sur les médias sociaux.

Produire et réaliser une vidéo de qualité avec plusieurs visuels n’est pas toujours évident. Oui, il faut un bon équipement, mais il faut aussi du temps et de la patience pour trouver l’emplacement ou l’angle voulu.

Ça peut néanmoins se corser si l’on a besoin de visuels ou de sons que l’on sait qu’on ne pourra pas capter.

C’est pourquoi il existe des plateformes comme Videvo qui nous offrent une banque de contenu libre de droits. On peut donc télécharger et utiliser des extraits vidéo, graphiques animés, des sons ambiants ou de la musique tout à fait gratuitement pour nos projets.

Des milliers de contenus vidéo et sonores gratuits

Videvo offre une banque de contenus vidéo et sonores gratuits conçus surtout pour faire des transitions ou rehausser la qualité de nos vidéos.

Au niveau des éléments vidéo, on retrouve des segments entre 5 et 60 secondes autant en 1080p qu’en qualité 4K. Ce sont soit des visuels ambiants ou bien des éléments graphiques animés.

On peut donc par exemple autant avoir des visuels d’une plage, d’une ville, d’animaux, de sports, bref tout ce qui nous passe par la tête. À l’inverse, on peut avoir comme éléments un compte à rebours ou des animations graphiques.

Un système de tri est disponible pour nous aider à sélectionner la catégorie de visuel que l’on veut. Il est cependant dommage que le site ne soit pas disponible en français. Le site web est actuellement disponible en Anglais, Espagnol et Allemand, mais une version française est prévue pour les années à venir.

Videvo offre une impressionnante bibliothèque de vidéos gratuites libre de droits.

De la musique et des effets sonores nous sont aussi proposés selon le même principe. Que ce soit des sons ambiants comme le tonnerre ou une foule, ou bien de la musique à thématique romantique, rock, country, etc. On retrouve encore là un système de triage utile pour la bibliothèque musicale.

Ces extraits sont généralement d’une durée de quelques secondes à 2-3 minutes.

On retrouve plusieurs sons ambiants et musiques de styles différents sur Videvo.

Comment utiliser le contenu de Videvo

Videvo offre plusieurs contenus gratuits ainsi que des abonnements payants qui permettent d’accéder à tous les fichiers Premium. Ceux-ci garantissent une licence 100% libre de droits.

Ces derniers sont identifiés par un éclair, alors que le contenu gratuit est identifié avec le libellé: Free.

Que l’on ait l’option payante ou que l’on veut utiliser le contenu gratuit, le principe est le même. Il nous suffit de cliquer sur: Download pour télécharger et obtenir le fichier en format MP3 pour la musique et les sons, ou bien le fichier MP4 pour les fichiers vidéo.

Pour chaque contenu sur Videvo, on retrouve un bouton: Download ainsi que les règles d’utilisation.

Il nous suffit ensuite de mettre le fichier en question dans notre montage vidéo et le tour est joué!

Le contenu gratuit est cependant offert sous quelques licences. Il y a bien du contenu gratuit avec une licence libre de droits (Royalty Free) ce qui veut dire que l’on peut les utiliser où on veut et autant de fois que l’on souhaite sans devoir créditer l’artiste sur notre projet. Les fichiers gratuits viennent également avec les licences « Videvo Attribution License » et « Créative Commons 3.0. ».

Ces deux licences nous permettent d’utiliser les fichiers de la même manière que ceux ayant une licence libre de droits. La seule différence est que l’on doit créditer l’auteur dans notre œuvre. Le système de tri s’avère encore une fois très utile pour filtrer le contenu gratuit ainsi que les licences souhaitées parmi celles mentionnées.

Si jamais les fichiers de l’option Premium nous intéressent, ils existent 3 forfaits allant de 5 à 25$ par mois et qui nous donnent droit de télécharger entre 5 et 50 contenus Premium par mois: Videvo Lite, Videvo Plus, et Videvo Pro (ce dernier offrant accès à tous les fichiers de sons et de musique Premium).

Pour les forfaits Plus et Pro, il y a aussi la possibilité de faire un paiement annuel, ce qui représente des épargnes de 20% sur le forfait mensuel et rend les téléchargements mensuels illimités.

Nous pouvons d’ailleurs continuer de les utiliser même si l’on se désabonne par la suite.

Enfin, si jamais on veut des visuels gratuits libres de droits plus de style cinématique, on peut se tourner vers le site sœur de Videvo, soit Mazwai.com.

En savoir plus et consulter le site de Videvo