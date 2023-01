Identifiez toutes vos plantes pour mieux vous en occuper grâce à cette application

Que vous commenciez à verdir votre maison et à vous intéresser à l’univers des plantes ou que vous soyez déjà bien investi dans votre rôle, l’application mobile pour Android et iOS Blossom est là pour vous apporter soutien et inspiration pour planter, cultiver et soigner vos végétaux en toute confiance.

Normalement, il y a deux types de personnes: celles avec le pouce vert, et celles incapables de garder en vie la moindre pousse verte.

Cependant, depuis que la pandémie nous a frappés et que l’on a dû rester enfermé dans nos maisons, beaucoup se sont mis à s’intéresser à l’univers des plantes pour passer le temps et pour égayer leur domicile.

Disons qu’on n’a pas été surpris d’apprendre que Blossom, une application mobile de reconnaissance et de soin des plantes, se soit hissée dans le palmarès des meilleures applications Android dans la catégorie des essentiels du quotidien.

Que l’on soit familier ou pas à prendre soin de nos plantes, on a tous besoin d’un petit coup de main pour développer ses compétences, connaissances et s’en occuper de manière optimale.

Blossom nous permet d’avoir plein de conseils pour nous occuper de nos plantes en quelques étapes seulement.

Informations, conseils et rappels au bout des doigts

Blossom, c’est une application que l’on peut télécharger sur notre téléphone Android depuis le Play Store ou encore sur notre appareil iOS via l’App Store.

Bien que l’on puisse utiliser certaines de ses fonctionnalités gratuitement, il s’agit plutôt d’une plateforme payante qui fait l’objet d’un abonnement mensuel ou annuel.

Moyennant 4,99$ par mois ou 24,99$ pour l’année, on débloque une multitude de fonctionnalités qui, peu importe notre niveau d’aise, sont toutes plus pratiques les unes que les autres:

Des conseils sur l’entretien, notamment sur l’arrosage, la multiplication, la fertilisation, etc.

sur l’entretien, notamment sur l’arrosage, la multiplication, la fertilisation, etc. Des rappels qui nous envoient des notifications quand c’est le temps d’arroser, de fertiliser ou de rempoter notre plante en fonction de sa sorte.

qui nous envoient des notifications quand c’est le temps d’arroser, de fertiliser ou de rempoter notre plante en fonction de sa sorte. Un espace où garder des photos de chacune de nos plantes pour les identifier.

de chacune de nos plantes pour les identifier. Une liste de souhaits des plantes que l’on aimerait posséder dans le futur.

des plantes que l’on aimerait posséder dans le futur. Un luxmètre qui mesure l’intensité lumineuse dans votre espace histoire de choisir les meilleurs emplacements pour nos plantes.

qui mesure l’intensité lumineuse dans votre espace histoire de choisir les meilleurs emplacements pour nos plantes. Un identificateur intelligent qui reconnaît les photos de plus de 10 000 plantes, fleurs, succulentes, et arbres.

qui reconnaît les photos de plus de 10 000 plantes, fleurs, succulentes, et arbres. Une section blogue où on peut lire des conseils sur l’entretien des plantes et des informations sur le jardinage.

où on peut lire des conseils sur l’entretien des plantes et des informations sur le jardinage. Une partie pour prendre des notes et garder un j ournal de la vie de nos plantes, leur croissance, leur développement, etc.

et garder un j de la vie de nos plantes, leur croissance, leur développement, etc. Un onglet recherche qui nous permet de trouver quelle prochaine plante nous convient le mieux en fonction de critères comme son besoin de lumière, le niveau de difficulté d’entretien, la sécurité de nos animaux de compagnie, etc.

qui nous permet de trouver quelle prochaine plante nous convient le mieux en fonction de critères comme son besoin de lumière, le niveau de difficulté d’entretien, la sécurité de nos animaux de compagnie, etc. L’identification des maladies de nos plantes en les prenant en photo, disponible pour iOS seulement.

Un aperçu des diverses fonctions disponibles dans l’application mobile Blossom.

Depuis ses débuts, Blossom a permis de correctement identifier plus de 5 millions de plantes, de fleurs et d’arbres! Elle a aussi envoyé près de 5 millions de rappels de soins, ce qui a aidé les utilisateurs à cultiver plus de 3 millions de plantes.

Bien que l’application pour iOS donne accès à une fonctionnalité supplémentaire, elle est tout aussi intéressante et utile pour les détenteurs d’appareils Android. Avec autant d’outils, les amateurs de plantes qui en possèdent plusieurs auront très vite rentabilisé leur argent.

Seul petit bémol: il faut être à l’aise avec l’anglais pour l’utiliser alors qu’elle est uniquement disponible dans cette langue, du moins pour le moment.

Si vous êtes réticent, vous avez le droit de tester toutes les fonctionnalités gratuitement pendant une période de trois jours.

À noter cependant que vous devez inscrire vos informations de paiement pour avoir droit à la période d’essai. Normalement, celles-ci sont déjà enregistrées dans l’App Store ou le Play Store, mais ça fait en sorte que si vous oubliez d’annuler à temps, vous serez facturés pour l’année.

D’ailleurs, quand nous avons fait la démarche pour nous désabonner, nous avons reçu une offre de réduction de prix de 56%, ce qui revenait à payer seulement 10,99$ pour l’année. On va se le dire, ça en vaut encore plus la peine!

