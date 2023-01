L’Echo Show 15 d’Amazon, un grand babillard intelligent pour organiser la famille

L’Echo Show 15, c’est non seulement le plus récent assistant vocal avec écran d’Amazon, mais c’est aussi le plus grand modèle. Avec son écran de 15,6 pouces, l’assistant aspire à divertir et aider à l’organisation des grandes familles.

Depuis le temps qu’Amazon a sorti ses premiers assistants vocaux dotés d’Alexa, on commence à être familier avec le produit.

Plus le temps passe, et plus ceux-ci sont dotés de nouvelles fonctionnalités et d’outils, notamment l’ajout d’un écran au haut-parleur de base.

On pensait avoir tout vu à la sortie de l’Echo Show 10, l’assistant à l’imposant écran HD de 10,1 pouces, mais voilà qu’Amazon se résout à frapper encore plus fort en ajoutant 5,5 pouces supplémentaires à sa plus récente mouture.

Le but de l’Echo Show 15? Servir de babillard intelligent pour toute la famille en même temps.

Un babillard intelligent pour toute la famille

Si on comparait l’Echo Show 10 à une tablette, la version de 15,6 pouces est plus proche d’un ordinateur portable ou d’une très petite télévision.

Le but d’Amazon, c’est de créer un genre de babillard intelligent histoire que toute la famille puisse s’en servir pour coordonner horaires, choses à faire, communications et, bien entendu, divertissements.

Outre la grandeur de l’écran, Amazon a décidé de mettre l’accent sur l’utilisation familiale de son nouvel assistant vocal. Bien qu’il n’y ait pas d’autres nouveautés particulières, ce modèle rend la coordination à plusieurs plus facile que jamais.

Par exemple, un écran plus grand signifie plus de place pour ajouter des widgets, comme un bloc-notes, des listes d’achats et de tâches, les calendriers partagés et personnels, etc.

Chaque membre d’une famille peut se créer un profil et avoir un écran d’accueil personnalisé.

D’ailleurs, chaque membre d’une famille peut se créer un profil personnalisé et être reconnu par Alexa grâce à son visage et à sa voix. De cette manière, l’assistant donne les informations appropriées aux bonnes personnes, à tous les coups.

Le grand écran de 15,6 pouces donne aussi la possibilité de sauvegarder les appareils intelligents connectés à la maison directement sur l’écran pour y avoir facilement et rapidement accès, même quand on fait autre chose.

Regarder la caméra pour voir qui sonne à la porte pendant qu’on écoute un film? Pas de problème, suffit de le demander à Alexa.

Parce qu’évidemment, avec un écran de cette taille, l’Echo Show 15 est idéal pour se divertir:

Regarder les nouvelles du jour;

Visionner des films et des séries;

Cuisiner en regardant un tutoriel vidéo;

Chanter les paroles de sa musique préférée affichées à l’écran;

Rattraper son balado préféré;

Écouter de la musique, des livres audio, et plus encore!

L’Echo Show 15 peut être accroché au mur ou être déposé sur une surface comme le serait un cadre.

Portrait ou paysage, au mur ou déposé

Disons qu’un écran de 15,6 pouces sur un petit comptoir de cuisine… ça prend beaucoup de place et ce n’est pas nécessairement l’idéal pour tous.

Pour la première fois, Amazon nous fournit donc les vis et les chevilles pour que l’on puisse fixer l’Echo Show 15 au mur. On peut même en changer l’orientation de portrait à paysage en quelques mouvements à peine.

Si on a la place pour le poser sur une surface comme un assistant avec écran classique, on peut le faire, mais il faut débourser une quarantaine de dollars de plus pour le pied puisque celui-ci n’est pas inclus d’office.

Dans tous les cas, grâce à la fonction Frame View, on peut choisir d’échanger le classique écran d’accueil pour l’affichage en cadre digital dynamique plein écran et diffuser nos albums d’Amazon Photos ou autres images artistiques.

Pour se procurer l’Echo Show 15, il faut être prêt à dépenser 330$ ou encore 368$ pour la version avec le pied.

Ce n’est pas donné, surtout considérant le fait que même si elle ressemble à une grosse tablette, on ne peut pas la trimballer partout avec nous comme ça serait le cas avec une Amazon Fire HD 10, par exemple.

Cependant, si vous êtes une grosse famille et que vous cherchez une solution intelligente pour vous coordonner et vous organiser, vous aimerez sans doute le fait que tous les horaires, informations et programmes de tout le monde sont centralisés au même endroit.

