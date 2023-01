Ajoutez votre entreprise sur Plans d’Apple pour augmenter vos ventes

Apple lance un service gratuit permettant aux entreprises de personnaliser les informations qui apparaissent sur l’application: Plans. Un moyen simple de potentiellement augmenter ses ventes en attirant de nouveaux clients.

De nos jours, on trouve majoritairement un commerce ou une entreprise via le web et plus précisément via notre téléphone intelligent.

Pour plusieurs, c’est via Google et plus précisément via Google Maps qui permet d’avoir plusieurs informations sur une entreprise.

Oui l’emplacement bien évidemment, mais aussi les heures d’ouverture, le type de commerce, des photos, le menu ou les articles vendus, des avis. Bref, autant d’information qui peuvent nous inciter à visiter ce dit commerce.

Apple cherche ainsi à rattraper son retard sur Google et son service Google Mon Entreprise en permettant lui aussi aux entreprises de personnaliser leur fiche dans son application de cartographie.

Un bon moyen de mettre son entreprise sur la map des détenteurs d’iPhone, iPad, Apple Watch et Mac!

Les avantages d’avoir son entreprise sur Apple Business Connect

Le service en question se nomme Apple Business Connect. Il s’agit d’un service gratuit offert à tous ceux qui ont un identifiant Apple et un commerce, une entreprise ou une compagnie.

« Nous avons créé Business Connect pour fournir aux utilisateurs d’Apple du monde entier les informations les plus précises sur les endroits où manger, faire du magasinage, voyager, etc. », a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple.

À l’aide d’Apple Business Connect, toutes les entreprises peuvent aisément gérer les informations qui sont affichées dans leur fiche sur l’application: Plans.

Apple Business Connect permet de:

Mettre à jour son logo d’entreprise

Mettre à jour ses heures d’ouverture

Ajouter des photos de son entreprise ou ses produits

Ajouter des promotions et offres spéciales

Intégrer des actions telles que la livraison ou placer une réservation

Personnalisez la fiche de votre entreprise sur l’application Plans grâce à Apple Business Connect.

Comment ajouter son entreprise sur Plans

Pour ajouter son entreprise dans l’application Plans et pouvoir personnaliser sa fiche, il faut se rendre sur la page web d’Apple Business Connect.

On doit ensuite déterminer quel type d’entreprise on a entre:

Petite entreprise

Compagnie (Sociétés possédant 25 emplacements ou plus)

Partenaires tiers (Partenaires qui fournissent du contenu et gèrent des emplacements au nom d’autres sociétés.)

Après, on se connecte à son identifiant Apple, puis on suit les étapes en ajoutant les informations sur notre entreprise.

Tout comme Google Mon Entreprise, il faut attendre un certain délai de temps pour qu’Apple valide notre entreprise et qu’on puisse ensuite commencer à la personnaliser.

