Cette compagnie de télécom propose d’accumuler des points en échange d’une foule de récompenses

Tant qu’à payer une facture de cellulaire tous les mois, pourquoi ne pas accumuler des points en le faisant? C’est exactement le type de programme de récompenses que propose la compagnie de télécommunication Public Mobile, une filiale de Telus. Tous les abonnés à un forfait actif ont accès à un tas de façons d’obtenir des points qui correspond à une remise en argent sur divers articles de leur catalogue.

Aujourd’hui, avoir un téléphone cellulaire, c’est carrément devenu un bien essentiel. De moins en moins de gens choisissent de garder une ligne fixe à la maison et préfèrent pouvoir être joignable en tout temps, et de partout.

Par contre, on ne se le cachera pas, c’est une dépense qui s’ajoute à tout le reste et c’est certain qu’elle peut peser lourdement pour certains.

Toutes les raisons sont bonnes pour économiser un peu sur nos factures, et c’est justement avec ça en tête que le programme de récompenses de Public Mobile devient intéressant: chaque dollar dépensé sur notre facture nous permet également d’accumuler des points échangeables sur notre facture.

Obtenir et dépenser ses points comme et quand on le veut

Le programme de récompenses de Public Mobile ne date pas d’hier, mais depuis janvier 2022, il a été complètement revu et amélioré pour qu’il soit plus facile à utiliser que jamais.

En gros, n’importe quel client de la filiale de Telus n’a qu’à se joindre au programme Points Public pour commencer à accumuler des remises en argent.

En gros, chaque point accumulé correspond à une remise d’un dollar sur des articles de catalogue préétabli par la compagnie.

Par exemple, on peut se payer des participations à leurs concours ou des ajouts à notre forfait à l’aide de points, notamment de l’itinérance, des minutes d’interurbain et des données additionnelles.

Plus précisément, dès que l’on a 15 points ou plus, on peut les utiliser pour diminuer du même montant notre facture.

Peu importe la manière, tous les mois, on peut recevoir des Points Public et économiser.

Et comment fait-on pour les accumuler, ces fameux Points Public? Il y a vraiment plusieurs manières de s’y prendre:

On reçoit dès le début 5 points comme cadeau de bienvenue;

On reçoit 1 point par mois pour chaque ami référé;

Chaque année avec Public Mobile rapporte 10 points;

Chaque dollar dépensé pour notre forfait ou des options rapporte 5% en points;

Poser des questions, aider les autres et exprimer notre opinion sur la communauté en ligne peut nous rapporter jusqu’à 20 points tous les 30 jours.

Bref, tous les mois, on a le potentiel d’accumuler des récompenses. Pour les voir, on n’a qu’à ouvrir une session à l’aide de nos renseignements: c’est là que se trouvent notre solde et le catalogue des récompenses.

Économiser avec des téléphones remis en marché

Public Mobile offre des téléphones et des forfaits abordables, et si ça passe notamment par leur programme de récompenses, ça ne se termine pas là.

En gros, impossible de s’y munir d’un forfait auquel s’ajoute un téléphone flambant neuf.

On peut soit apporter notre propre appareil et acheter une carte SIM, ou encore choisir l’un de leurs téléphones remis en marché certifié.

Ce sont des cellulaires qui ont été testés, inspectés, nettoyés, puis réemballés et dont le prix varie selon la catégorie de leur condition matérielle.

Ça permet aux clients d’avoir accès à des prix beaucoup plus avantageux que ce que proposent les grandes compagnies de télécommunications classiques qu’on connait tous.

Leurs forfaits abordables commencent à partir de 15$ par mois, et si on ajoute à ça leur système de récompenses, ça peut carrément valoir la peine, surtout si on a un plus petit budget.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.