Cette application vous propose une version coquine du jeu vérité et conséquence

Vous voulez changer la routine au lit avec votre chum ou votre blonde? Découvrez l’application pour Android et iOS Jeu Couple qui se base sur le même concept que « vérité conséquence » en proposant des gages et des questions coquines pour vous faire passer une soirée torride à deux.

Que ce soit pour une journée spéciale comme un anniversaire, la Saint-Valentin ou simplement pour mettre un peu de piquant dans le quotidien, toutes les raisons sont bonnes pour passer une soirée coquine avec son partenaire.

Loin d’être compliquée et reprenant le concept du classique action ou vérité, Jeu Couple n’a qu’un seul but: faire en sorte que vous ayez du bon sexe et que vous vouliez l’utiliser encore et encore!

Défis érotiques ou dés coquins, à vous de choisir

L’application Jeu Couple est assez facile à utiliser. On a le choix entre deux mode, celui des défis érotiques, basé sur vérité conséquence, ou celui des dés coquins.

Pour les défis, on choisit d’abord parmi les quatre niveaux, allant de « Soft » à « Extrême », puis à tour de rôle, on décide ce que l’on veut faire: répondre à une question ou faire une action.

L’un des aspects intéressants, c’est que l’on peut personnaliser notre expérience en répondant à un court questionnaire sur nos préférences.

De cette manière, les questions et les défis qui nous seront proposés risquent beaucoup plus de respecter notre zone de confort pour une expérience optimale.

On peut remplir un questionnaire pour établir nos limites et passer un encore meilleur moment!

Dans les deux cas, ce jeu coquin veut vous faire découvrir de nouveaux aspects de votre vie sexuelle, en apprendre davantage sur votre partenaire et surtout, changer votre routine au lit!

Puis, si on se lasse du mode questions/actions, on a l’option de passer au mode des dés coquins.

Le principe est tout aussi simple: on lance les dés et on obtient une action spécifique à poser. Plusieurs combinaisons sont possibles pour pimenter notre soirée et explorer de nouvelles positions auxquelles on n’aurait pas nécessairement pensé seul.

L’application nous permet de faire des défis érotiques et de faire rouler les dés coquins.

À noter que pour les défis érotiques, seul le niveau « Soft » est gratuit et pour les dés, on a juste l’option « Sensuel ».

Oui, si on peut aller plus loin et découvrir ce qui se cache derrière les modes plus intenses, on devra débourser quelques dollars, mais ce n’est pas dispendieux.

Pour vous donner une idée, pour débloquer tous les modes des défis, ça coûte seulement 15$. Pour les dés, c’est encore moins cher et en coûte 8,50$.

Compte tenu du fait que vous risquez de l’utiliser plusieurs fois, disons que ça se rentabilise rapidement. De l’argent bien investi comme on dit!