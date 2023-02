Netflix annonce officiellement ne plus tolérer le partage de comptes entre amis

C’est officiel, Netflix ne tolère plus le partage de compte entre amis et famille qui n’habitent pas sous le même toit. Si les rumeurs circulaient depuis longtemps, le géant du streaming a maintenant mis à jour la section support de son site web, qui fait désormais mention de la notion de foyer Netflix.

Ça fait tellement longtemps que la rumeur court qu’on n’y croyait presque plus: Netflix nous mettra-t-il réellement des bâtons dans les roues pour nous empêcher de partager notre compte avec nos proches qui n’habitent pas avec nous?

Oui, c’est maintenant officiel, si bien que le géant de la diffusion sur demande en a même ajouté la mention très claire dans son site web.

Une erreur qui en dit long sur ce qui nous attend

C’est maintenant bien clair: un compte Netflix est destiné aux personnes qui vivent ensemble dans un même foyer.

Netflix va même plus loin, et inscrit sur son site web que les personnes qui ne résident pas dans notre foyer doivent plutôt se créer leur propre compte pour regarder du contenu.

À la base, on pouvait lire sur le site web de Netflix qu’il serait possible d’ajouter amis et famille à notre foyer, à condition qu’ils respectent les règles de la plateforme:

Se connecter à son compte via le réseau Wi-Fi du propriétaire du compte;

Ouvrir l’application ou le site web Netflix et regarder un titre au moins tous les 31 jours à partir de ce même réseau.

Pour s’assurer que ce soit respecté, la société américaine se base sur les adresses IP, les identifiants d’appareils et l’activité des comptes connectés.

Si une personne extérieure à notre foyer se fait remarquer, elle pourrait carrément être bloquée et ne pas pouvoir regarder Netflix du tout.

Cependant, quelques jours plus tard, le géant du streaming s’est rétracté en disant que cette information ne concernait en fait uniquement le Chili, le Costa Rica et le Pérou.

On se rappelle d’ailleurs que c’est dans ces mêmes pays que Netflix teste l’ajout de frais pour mettre fin au partage des comptes.

Pour le moment, ni le Canada ni les États-Unis ne seraient touchés par cette mesure. Par contre, on sait bien ce que ça veut dire: c’est par là que Netflix veut se diriger.

Bref, maintenant que les plans du service de streaming ont été dévoilés au grand jour, on peut définitivement s’attendre à ce que cette mesure soit éventuellement implantée ici aussi.

Pas de problème pour ceux qui voyagent beaucoup

Ces nouveaux règlements sont loin de faire l’unanimité, notamment chez les personnes qui voyagent beaucoup et qui craignent de se faire bloquer de leur propre compte.

Si c’est votre cas, on peut tout de suite se rassurer, alors que le titulaire du compte principal ou quelqu’un qui habite avec celui-ci ne devrait pas avoir à confirmer son appareil pour visionner Netflix.

La seule chose qui pourrait arriver, c’est que si on se trouve en dehors de notre foyer Netflix depuis un moment, on pourrait se faire demander de confirmer notre appareil à l’aide d’un code.

Celui-ci sera envoyé par courriel, donc pas de soucis à se faire à ce niveau-là.