Cuisinez un repas complet en 15 minutes avec cette friteuse à air

La friteuse à air chaud Speedi de Ninja offre 10 types de cuisson différentes pour nos déjeuner, diner ou souper. En l’espace d’environ 15 minutes on peut littéralement cuire un repas complet pour 4 personnes avec une viande, des légumes et un féculent.

La friteuse à air chaud, communément appelée « air fryer », gagne énormément en popularité.

On connait pratiquement tous quelqu’un dans notre entourage qui s’est convertit à ce type de machine et qui est devenu un véritable apôtre de la friteuse à air chaud.

C’est tellement rapide! C’est santé! Ça ne coûte pas cher! Autant d’arguments qui nous sont soumis pour que l’on se convertisse nous-mêmes.

On s’est laissé tenté par ces fameuses machines et on a testé la Speedi de Ninja qui offre bien plus de fonctionnalités qu’une simple friteuse à air chaud.

10 types de cuissons différentes

Comme son nom l’indique, la friteuse à air chaud Speedi de Ninja est vraiment très rapide pour cuire nos différents aliments ou repas. 15-20 minutes peuvent littéralement suffire pour cuire un repas entier.

Le principe est simple, on retrouve un élément chauffant dans le haut de la machine et un système de ventilation à convection qui propage la chaleur dans le récipient.

Le Speedi de Ninja peut cuire nos aliments grâce à la vapeur ou grâce une ventiallation à convection.

Seulement, le Speedi n’est pas juste qu’une friteuse à air. Celle-ci propose 10 types de cuisson différentes.

Sur le dessus de l’appareil, on retrouve un petit interrupteur qui nous permet de passer entre le mode Air Fryer ou en mode Rapid Cook qui rassemble essentiellement les modes de cuissons à la vapeur.

En mode Air Fryer, on peut activer les fonctionnalités de:

Friture à air

Cuisson et rôtissage

Broil

Saisir et sauté

Cuisson Lente

Sous Vide

En mode Rapid Cook, on peut activer les fonctionnalités de:

Repas rapides

Vapeur et croustillant

Vapeur et cuisson

Vapeur

Une fois l’interrupteur placé dans la position de notre choix, on ajuste la température et le temps de cuisson à même les boutons dédiés sur le Speedi.

Une fois l’interrupteur du Speedi dans la position de notre choix, on sélectionne le type de cuisson, la température et le temps de cuisson.

Un petit livre de recette compris avec le Speedi nous permet de savoir les températures et temps de cuissons des aliments selon les différentes fonctionnalités de l’appareil.

Cependant, ces indications sont approximatives. Dans nos premières utilisations de l’appareil, nous avons intérêt à vérifier occasionnellement l’allure de nos cuissons, car ça va tellement vite qu’on peut bruler notre repas…

Économisez du temps pour votre souper

La friteuse à air Speedi de Ninja va convenir aux personnes seules, aux couples ou aux familles avec deux enfants, alors que sa capacité de 6 litres permet de cuire des repas pour 4 personnes.

Et on parle littéralement d’un repas complet, pas juste une portion de frite maison à l’air chaud!

L’appareil nous permet de cuire plusieurs aliments différents en même temps grâce à une plaque de cuisson amovible.

Pour donner un exemple, l’une des recettes suggérées dans le livre est un poulet Alfredo. On nous invite à placer nos pâtes (non cuites) dans le bas de l’appareil, la sauce Alfredo, un peu de bouillon de poulet, ainsi que nos brocolis. Puis, de placer la plaque de cuisson dans la partie supérieure et d’y placer nos 4 poitrines de poulet.

En l’espace de littéralement 15 minutes, notre repas entier est cuit et prêt à manger!

Grâce à la plaque amovible du Speedi de Ninja, on peut cuire plusieurs aliments différents en même temps et ainsi préparer un repas complet.

Ce n’est là qu’un exemple, mais les possibilités sont nombreuses et la rapidité de cuisson permet d’économiser tellement de temps!

Ninja propose par ailleurs un site pour construire nos repas selon nos différents ingrédients. Ce qui est dommage c’est que c’est juste en anglais…

Pour ce qui est de le nettoyer, encore-là c’est très simple alors que l’on retire le récipient et la plaque de cuisson et on les nettoie indépendamment de la machine en soi. On peut même placer le récipient et la plaque dans le lave-vaiselle.

Bref, le Speedi de Ninja est une friteuse à air particulièrement intéressante grâce à sa polyvalence alors qu’elle combine plusieurs types de machine de cuissons en un seul appareil.

Le tout à un prix intéressant qui avoisine les 300$.

Certes il existe des friteuses à air moins dispendieuses, mais elles n’offrent pas nécessairement autant de mode de cuisson que le Speedi de Ninja.

Côté prix, ça demeure une souris dispendieuse par contre, puisqu’il faudra débourser tout juste au-dessus des 200$ après taxes.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.