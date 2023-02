Ce gadget rend intelligente n’importe quelle brosse à dents

Tranformez n’importe quelle brosse à dents en brosse à dents intelligente grâce à ce petit gadget de la compagnie Truthbrush. Une fois installé sur notre brosse à dent et connecté à notre téléphone via l’application, on obtient plusieurs informations sur notre hyguiène buccale. On retrouve également des jeux pour aider et motiver les enfants à bien se brosser les dents.

On ne devrait jamais négliger notre hygiène dentaire, mais avouons-le, c’est rare qu’on respecte vraiment la recommandation de se brosser les dents pendant 2 minutes.

C’est sans compter qu’on se les brosse peut-être un peu trop rapidement ou de façon non chalante ce qui fait en sorte qu’on néglige certaines partie de la bouche.

Il existe évidemment des brosses à dents pour nous aider, mais celles-ci sont parfois très onéreuses et nous demandent de changer fréquement de tête de brosse qui elles aussi sont dispendieuses.

La compagnie Truthbrush propose ainsi une solution hybride qui nous permet de continuer à utiliser notre brosse à dent conventionelle tout en obtenant les fonctionnalités d’une brosse à dents intelligente.

C’est quoi un Truthbrush?

La Truthbrush est un petit bracelet qu’on installe directement sur le manche de notre brosse à dents. Ce dernier est muni d’un capteur qui est lié à un pont sous forme de clé USB, puis à l’application que l’on télécharge sur notre téléphone. Celle-ci est disponible autant pour les appareils Apple qu’Android.

De cette façon, on a qu’à ouvrir l’application pour vérifier que notre brossage de dents est adéquat, sinon elle nous recommande où repasser pour bien nettoyer nos dents ainsi que quelques trucs et astuces pratiques à savoir.

De plus, on retrouve sur l’application toutes les données concernant notre brossage, telles que le nombre de temps, l’intensité, si nous avons été distraits pendant, etc.

Une fois installé sur notre brosse à dents, le Truthbrush nous permet de voir plusieurs informations sur notre hygiène dentaire via l’application mobile.

Motiver les enfants à bien se brosser les dents

La Truthbursh s’avère une solution intéressante pour motiver les enfants à bien se brosser les dents en rendant le tout amusant en même temps.

Sachant que c’est parfois une étape parfois diffiicile de la routine matinale et du soir, l’application mobile offre de petits jeux pour aider l’enfant à se brosser les dents.

C’est sans compter qu’on retrouve plusieurs motifs différents de Truthbrush permettant de personnaliser un peu plus sa brosse à dent.

L’application mobile de Truthbrush nous permet de suivre les progrès de nos enfants lorsqu’ils se brossent les dents.

Une solution avec batterie remplaçable

Deux options s’offrent à nous pour choisir le modèle de Truthbrush que l’on désire.

La Truthbursh Classic possède une petite pastille avec une batterie intégrée qui a une durée de vie d’environ 1 an. Avec le pont inclus, cette option va nous coûter environ 40$ US.

L’autre option est la Truthbursh Pro qui est muni d’une batterie du même genre que celle que l’on utilise pour notre montre. Au bout d’environ un an on doit donc remplacer la batterie. Cette option est vendue pour environ 45$ US.

Ça demeure des solutions plus abordables que bien des brosses à dents intelligentes!