Cette alternative gratuite à Microsoft Word, Excel et PowerPoint n’a rien à leur envier

Vous avez besoin d’un logiciel de traitement de texte, de tableur et de présentation, mais vous n’avez pas l’envie ou les moyens de débourser plus d’une centaine de dollars par année pour la suite Microsoft 365? Découvrez la suite OpenOffice, une suite bureautique libre et gratuite dont les différents modules remplacent Word, Excel, PowerPoint, Access et Publisher.

C’est depuis 1983 que Microsoft Word est distribué sous un nom ou un autre pour nos systèmes d’exploitation. Après toutes ces années, c’est un peu normal que ce soit devenu un incontournable.

Cependant, on va se le dire, ce n’est pas donné alors qu’on doit dépenser un peu plus d’une centaine de dollars par année pour l’utiliser en toute légalité.

De son côté, la suite OpenOffice, qui n’est pourtant loin d’être récente, fait de plus en plus jaser. En effet, dans un monde où tout coûte plus cher, celle-ci est offerte complètement gratuitement et n’a pourtant rien à envie à ce que propose Microsoft.

Une suite logicielle complète

Mine de rien, ça fait déjà plus de 20 ans que la suite de bureautique OpenOffice est en libre téléchargement tout à fait gratuitement.

Outre le fait que le tout soit complètement gratuit, c’est une solution vraiment avantageuse notamment parce qu’elle est très complète. En gros, la suite complète comprend:

Math, un éditeur d’équation mathématique.

Calc, un tableur équivalent à Excel.

Writer, un traitement de texte équivalent à Word.

Base, un module de bases de données équivalent à Access.

Draw, un module de dessin équivalent à Publisher.

Impress, un module de présentation équivalent à PowerPoint.

Le tout est compatible autant avec Windows que macOS et Linux.

Une solution gratuite, mais aussi simple et accessible

Un autre gros plus d’OpenOffice: c’est une suite bureautique très facile à utiliser.

Parfois, ça arrive que les versions gratuites et à codes ouverts des logiciels connus soient laborieuses, mais ce n’est vraiment pas le cas avec OpenOffice.

Non seulement le produit ressemble physiquement beaucoup aux logiciels de Microsoft 365, mais il est aussi compatible avec ceux-ci.

En gros, si on s’est déjà servi de Word ou d’Excel dans le passé, on ne devrait absolument pas être déstabilisé lors de notre première utilisation de Writer ou de Calc.

Puis, si on télécharge OpenOffice à la maison, on n’aura pas de difficulté à ouvrir des documents qui ont été travaillés à l’aide de la suite Microsoft et vice-versa.

Finalement, un des gros atouts d’OpenOffice, c’est qu’il soit open source. En gros, ça veut dire que n’importe qui peut l’utiliser, l’étudier, le modifier et le distribuer à quiconque et à n’importe quelle fin.

L’avantage là-dedans, c’est qu’il y a toute une communauté de passionnés, les utilisateurs, qui mettent en commun et partagent bénévolement les compétences qu’ils ont acquises sur le logiciel.

Ça veut dire que de la documentation, des guides, des tutoriels, des FAQ, des discussions et des forums sur le sujet, il y en a à profusion. Si on se sent bloqué ou qu’on a besoin d’aide, ce n’est pas l’aide qui manque, même en français.

Bref, débutants, organisation privée ou publique, domaine de l’éducation ou commerciale, tous peuvent utiliser OpenOffice et ses modules pour n’importe quelle raison, toujours absolument gratuitement.

Vous allez voir, plusieurs l’essaient parce que ça ne coûte rien, et finissent par l’adopter définitivement sans jamais revenir en arrière.