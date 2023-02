Fire TV Série Omni: les téléviseurs 4K QLED d’Amazon à prix compétitifs

Amazon propose ses propres téléviseurs intelligents avec sa gamme Fire TV Série Omni. On a fait l’essai du modèle 65po, un téléviseur QLED 4K qui n’offre peut-être pas la meilleure qualité d’image sur le marché, mais qui embarque plusieurs fonctionnalités intelligentes et qui est vendue à prix très compétitif.

Amazon propose depuis plusieurs années des produits pour rendre intelligents nos téléviseurs qui ne le sont pas. On pense notamment aux clés de diffusion Fire TV Stick ou bien le Fire TV Cube.

L’interface d’Amazon était également intégrée à certains téléviseurs TCL et ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’Amazon ne nous propose sa propre gamme de téléviseurs.

Débarque ainsi les téléviseurs Fire TV Série Omni, des téléviseurs intelligents QLED 4K de 43 po, 50po, 65po ou 75po.

On a pu tester le modèle de 65po et ainsi se faire une idée sur ces téléviseurs vendus à prix assez compétitifs.

Contrôlez le téléviseur sans les mains

Les téléviseurs Fire TV Série Omni tournent évidemment autour de l’écosystème domotique d’Amazon et donc de son assistant vocal Alexa.

À même la télécommande (qui est identique à celles des Fire TV Stick), on peut ainsi lancer des commandes vocales pour lancer un divertissement précis sur le téléviseur ou pour carrément contrôler nos appareils domotiques dans la maison.

Mais on peut également le faire sans la télécommande! Des micros sont placés à même le téléviseur pour en faire un assistant vocal à part entière. Rassurez-vous, on peut désactiver ces micros si nous ne sommes pas à l’aise.

On peut directement lancer des commandes vocales à notre téléviseur Fire TV Série Omni d’Amazon.

Autrement, on retrouve une interface claire et rapide afin d’accéder à nos différentes applications et contenus vidéo.

C’est d’ailleurs une des forces de ce téléviseur, alors qu’on retrouve un large catalogue d’applications dans le magasin d’Amazon.

Prime Video, Dazn, Disney+, Netflix et compagnie peuvent aisément être consultés à même le téléviseur Omni.

On retrouve l’ensemble des applications les plus populaires sur le Fire TV Série Omni d’Amazon.

On retrouve également un mode Ambiant Art qui va essentiellement agir comme un fond d’écran lorsqu’on a fini de regarder la télévision plutôt que d’avoir un gros rectangle noir dans le salon.

On peut également y placer des widgets à même ce mode afin d’avoir des infos rapides telle que la météo.

À l’aide de capteurs, on peut également paramétrer la télévision pour que ce mode s’allume ou s’éteigne en fonction de si on est devant le téléviseur ou non.

Une qualité d’image ordinaire

Si la Fire TV Série Omni se démarque par ses fonctionnalités intelligentes, on ne peut en dire autant de sa qualité d’image.

Il faut comprendre que les téléviseurs Fire TV Série Omni demeurent des téléviseurs 4K d’entrée de gamme et qu’on a donc la qualité d’image qui vient avec ce genre de catégorie de produit.

L’image en soi est belle lorsqu’on regarde rapidement, mais les yeux les plus avertis remarqueront que la précision des couleurs n’est pas tout à fait au point et que les contrastes sont loin d’être optimaux.

Bien qu’ils supportent la technologie HDR 10, le rétroéclairage de moins bonnes qualités ne permet pas d’avoir un effet aussi wow que sur un téléviseur plus dispendieux.

Les modèles de Fire TV Série Omni 65 po et 75 po supportent la technologie Dolby Vision.

Pour ce qui est des amateurs de jeux vidéo, on retrouve très peu d’option pour paramétrer le téléviseur et l’Omni offre un taux de rafraîchissement à 60Hz. Pas de quoi soutirer le maximum de sa PS5 ou Xbox Series X qui peuvent aller jusqu’à 120Hz.

Enfin du côté des haut-parleurs, comme sur n’importe quel téléviseur intelligent de nos jours, ce n’est pas la mère à boire. On a intérêt à se munir d’une barre de son ou de grouper le téléviseur Omni avec des haut-parleurs tels que l’Echo Studio d’Amazon.

On retrouve sur les téléviseurs Omni: 1 port ethernet, 3 HDMI 2.0, 1 HDMI eARC 2.1, 1 port USB 3.0, 1 port IR, 1 port 3.5mm et 1 port optique.

Un prix facile à avaler

Là où les Fire TV Série Omni vont devenir particulièrement intéressants, c’est du côté de leurs prix. Le modèle 65po démarre à 999$ et le modèle de 75po à 1399$. Et ça, c’est s’ils ne sont pas en spéciaux. On retrouve parfois le modèle de 75po sous les 900$.

À ce prix, ça devient alors vraiment intéressant, car beaucoup de téléviseurs 4K QLED de 65 ou 75 po sont vendus bien plus cher que ça.

En sommes, les téléviseurs Omni Fire TV d’Amazon vont être intéressants pour ceux qui veulent un gros téléviseurs et qui ont peut-être un budget plus limité ou pour ceux qui n’ont pas un œil de faucon et ce souci peu d’avoir la qualité d’image suprême.

C’est sans compter l’intégration des fonctionnalités intelligentes et de l’interface d’Amazon qui permet d’avoir accès à un large éventail d’applications. Mais bon, sur ce front, rien ne nous empêche d’en profiter sur n’importe quel téléviseur via un Fire TV Stick…

Fire TV Série Omni Acheter en ligne

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.