Un réseau meshnet peut-il permettre d’éviter les frais de partage de compte Netflix?

Netflix a mis fin au partage des comptes. Il exige aux utilisateurs qui souhaitent donner leurs accès à des amis de payer des frais mensuels. Certains cherchent à éviter de payer ses frais et ont l’idée d’utiliser un Meshnet comme celui de NordVPN pour contourner la politique du service de streaming. De quoi permettre d’écouter Netflix sans contrainte et n’importe où via téléphone, tablette ou ordinateur.

La guerre que mène Netflix face au partage de compte en enrage plus d’un. Plusieurs ont carrément décidé de se désabonner du service de streaming plutôt que de payer un 8$ supplémentaire pour ajouter un profil à leur compte.

Étant donné que cette nouvelle politique de la plateforme en irrite plusieurs, bien certains cherchent des façons de la contourner…

Une des solutions avancées par la compagnie de cybersécurité NordVPN est d’utiliser la fonctionnalité de Meshnet de son VPN.

Est-ce une solution viable pour effectivement contourner les politiques de Netflix et éviter de payer pour partager les accès à notre compte?

Qu’est qu’un réseau Meshnet de NordVPN?

NordVPN propose depuis plusieurs années une application de VPN pour protéger nos connexions internet via chiffrement sur notre téléphone, tablette, ordinateur et bien d’autres types d’appareils.

À la fin 2022, ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité dans leur VPN, soit la possibilité de créer un réseau mesh ou Meshnet dans le jargon.

Créez un réseau internet mesh pour tous vos appareils avec NordVPN

En gros, ça nous permet de créer un réseau privé et sécurisé par chiffrement à partir de l’appareil sur lequel on active la fonction.

Avec un réseau mesh de NordVPN tous nos appareils connectés sur ce réseau sont protégés par chiffrement.

Sur ce réseau, on peut y connecter jusqu’à 50 appareils de partout dans le monde.

Les appareils qui y sont connectés peuvent accéder à distance aux fichiers du dispositif qui a créé le réseau ainsi qu’y transférer des documents en toute sécurité.

Seulement, ce fameux réseau mesh a aussi la particularité de créer une nouvelle adresse IP. Tous les appareils qui se connectent ainsi au Meshnet sont liés et identifiés par cette adresse IP.

C’est là que Netflix entre dans le portrait.

Netflix et les adresses IP pour déterminer le foyer

Pour s’assurer que ses utilisateurs cessent de partager les accès de leur compte, Netflix joue sur la notion de foyer. Or ce foyer est déterminé par quoi? En partie par l’adresse IP.

Pour rappel, l’adresse IP est ce qui permet d’identifier et localiser un appareil qui se connecte sur internet.

Ainsi, lorsqu’on se connecte à Netflix, son système regarde notre adresse IP et cherche à savoir si l’on est connecté à l’endroit où l’on regarde le plus Netflix. Bref, leur fameuse notion de foyer.

Du moment où l’on sort à l’extérieur ou qu’on part en voyage et qu’on se connecte à un nouveau réseau internet, Netflix le remarque via l’adresse IP qui a changé. Il cherche alors à voir si c’est bien nous ou si nous avons partagé notre compte à notre ami de l’autre bout du monde.

On revient alors au réseau Meshnet de NordVPN.

Théoriquement on pourrait éviter les frais de Netflix…

On se rappelle que le réseau Meshnet de NordVPN crée une nouvelle adresse IP et que tous les appareils qui s’y connectent y sont liés.

C’est donc dire qu’en théorie, si Netflix détermine que cette nouvelle adresse IP est notre foyer de visionnement, tous les appareils qui s’y connectent sont considérés dans notre foyer.

Même s’ils ne sont pas réellement physiquement dans notre foyer, l’adresse IP générée par le réseau mesh laisse croire que oui.

Donc… En théorie nos amis et membres de notre famille qui se connecte à notre réseau mesh, puis sur notre compte Netflix seront considérés dans notre foyer.

On pourrait donc éviter de payer pour les frais de partage de compte Netflix.

…mais il y a des limites et contraintes à l’idée

L’idée d’utiliser un réseau meshnet de NordVPN pour contourner les frais de partage de compte Netflix sera séduisante pour plusieurs. Cependant, il y a plusieurs contraintes que l’on peut soulever.

1- La légalité de la manœuvre

La première question qui sera assurément posée c’est: est-ce légal?

Il y a certes un flou autour de la question, mais ça semble être un vide juridique ou un fameux « loophole« .

Concrètement dans le contrat de Netflix, on y mentionne qu’on ne doit pas partager notre compte avec des personnes extérieures à notre foyer.

Selon cet angle, ce ne serait pas légal, puisque oui on partagerait notre compte à des personnes extérieures.

Après, si Netflix décide de déterminer le foyer via l’adresse IP, il s’expose aux différentes technologies qui permettent de masquer ou changer d’adresse IP comme le fameux Meshnet.

Il n’y a rien d’écrit noir sur blanc dans leur contrat qu’on n’a pas le droit de changer d’adresse IP pour utiliser leur service…

Du côté moral, on peut également revirer la situation et penser à tous ceux qui vivent à l’étranger pendant plusieurs mois durant l’année.

Si ces personnes veulent utiliser un réseau mesh pour accéder à leur ordinateur à distance, seront-ils interdit d’utiliser Netflix? Netflix va-t-il leur demander de se créer un nouveau compte pour le pays où ils sont réellement et payer un 2e abonnement? Ce ne sont pas des voleurs de signaux, ils payent déjà leurs comptes!

2- Netflix pourrait identifier le fournisseur internet

Quand bien même que le meshnet créé un nouveau réseau avec une nouvelle adresse IP, il n’est théoriquement pas impossible pour Netflix de remonter jusqu’à notre fournisseur internet.

L’application de Netflix, on l’a bien installée sur un appareil qui s’est connecté au réseau internet de notre fournisseur de télécommunication.

Même chose pour le navigateur web sur lequel on regarde Netflix.

Bref, il n’est pas impossible pour Netflix de remonter le fil des événements de nos diverses activités sur nos appareils et se rendre compte que notre connexion au réseau mesh est inhabituelle.

C’est de cette façon notamment que certains sites identifient les connexions provenant d’un VPN et leur bloquent l’accès.

Peut-être que Netflix n’est pas encore rendu à ce stade et qu’il n’a pas pensé aux réseaux mesh parce que c’est quelque chose de niché, mais il pourrait en venir à vouloir s’y attaquer si ça devient populaire.

3- Des contenus visionnés inhabituels

Une autre limite que l’on voit à partager notre compte Netflix avec un meshnet c’est que l’algorithme de Netflix regarde et analyse aussi les contenues que l’on regarde.

C’est un autre mécanisme qu’ils utilisent pour déterminer si c’est quelqu’un de notre foyer qui regarde Netflix.

Si l’on est un amateur de science-fiction et de films d’action, qu’on regarde majoritairement ce type de contenu, Netflix va trouver ça vraiment étrange si on se met à regarder des heures et des heures de comédies romantiques.

Il va commencer à se demander si l’on n’a pas prêté notre compte à quelqu’un de notre entourage.

Ainsi, en passant nos accès on risque d’éveiller les soupçons de Netflix selon les types de contenus que regardent les personnes à qui ont a prêté nos accès.

4- La limite d’appareils sur Netflix ne disparaît pas

L’autre limitation à l’idée d’utiliser le réseau meshnet c’est que ça ne change rien à notre abonnement Netflix. Plus précisément le nombre d’appareils qui peuvent regarder du contenu simultanément.

Un compte de type standard permet d’avoir 2 appareils connectés simultanément. Un compte de type premium c’est 4 appareils.

Un réseau meshnet de NordVPN a beau nous permettre d’y connecter 50 appareils extérieurs, ce ne sont pas tous les appareils qui pourront regarder Netflix en même temps.

5- Tout le monde doit être abonné à NordVPN

Une autre contrainte du réseau meshnet de NordVPN est que pour s’y connecter, tous les appareils doivent être abonnés à NordVPN.

On veut éviter de payer les frais mensuels de partage de compte de Netflix à 8$, mais on doit s’abonner à NordVPN pour 5 ou 6$ par mois?

Oui, on peut économiser un peu, mais pas tant…

Cependant, comme on a un compte on peut profiter des avantages du VPN de NordVPN.

6- On doit garder son meshnet constamment ouvert

Enfin, la dernière contrainte qu’on voit à cette idée c’est que ça nous exige de garder notre meshnet constamment activé.

L’appareil sur lequel on a activé la fonctionnalité doit ainsi constamment être mis en marche et connecté à internet. Sinon, tout le monde sera démasqué.

Conclusion sur le Meshnet de NordVPN et Netflix

En conclusion, ce qu’on peut dire concernant l’idée d’éviter les frais de partage de compte Netflix à l’aide du Meshnet de NordVPN c’est que ça peut théoriquement fonctionner…

Tout dépend de la technologie exacte qu’utilise Netflix pour déterminer le foyer de visionnement.

Seulement, comme on a pu le voir, l’idée n’est pas béton et pourrait n’être que temporaire si Netflix décide de s’y attaquer.

Reste que si l’on est abonné à NordVPN, rien ne nous empêche de l’essayer et de tester les limites de Netflix.

