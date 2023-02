Cette compagnie de télécom d’ici vous évite de dépenser une fortune pour l’internet au chalet

Le service de télécommunications de Mission LTE, connu notamment pour ses services de téléphonie nuagique, propose également de l’internet par LTE. C’est une solution qui, grâce à leurs ententes avec le fournisseur ROGERS, leur permet de nous offrir de l’internet LTE à des prix très compétitifs, mais surtout sans engagement, et par le type de forfait unique qu’ils offrent, chose parfaite pour le chalet.

Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j’ai une réelle passion pour tout ce qui touche à la maison intelligente.

Oui, je parle des lumières et de la serrure qu’on peut contrôler à distance, mais surtout des thermostats intelligents, des contrôleurs pour le chauffe-eau et des systèmes de protection contre les dégâts qui nous apportent tranquillité d’esprit, et beaucoup d’économie.

Le hic avec ce type de produit, c’est qu’ils doivent être connectés à notre réseau Wi-Fi pour fonctionner, mais au chalet, on n’a pas nécessairement d’abonnement puisqu’on y va qu’occasionnellement.

C’est là que l’internet par LTE de Mission LTE entre en jeu, alors que la compagnie propose justement une solution pour ceux qui ne veulent pas payer un forfait complet uniquement pour ce type d’utilisation.

Domotique et tranquillité d’esprit à la carte

Si les produits domotiques comme les thermostats intelligents, le contrôleur pour le chauffe-eau et les systèmes de protection contre les dégâts sont vraiment pratiques à la maison, c’est au chalet qu’ils prennent tout leur sens.

On monte la température à distance juste avant de partir pour que ça soit réchauffé quand on arrive, on éteint le chauffe-eau quand on n’est pas là, on est notifié s’il y a une fuite et on coupe l’entrée d’eau même si on est loin… tout a du sens!

Ce qui en a moins, c’est que les économies réalisées avec ce type de protection passent malheureusement dans un forfait de télécommunication coûteux et pas très flexible.

La solution, c’est de passer un coup de téléphone ou de faire la commande directement sur la boutique de Mission LTE pour se procurer leurs services d’internet par LTE.

En gros, comme pour les téléphones prépayés, ils nous proposent d’acheter une banque de Go. Ce sont celles-ci qui seront utilisées par nos objets connectés quand on en a besoin, ce qui fait en sorte qu’on ne paye pas dans le vide pour rien.

L’utilisation d’aucune donnée n’est nécessaire pendant un mois? Pas de problème, puisque les Go inutilisés resteront au compte comme ils offrent un forfait sans échéance de temps.

Les routeurs sont vendus aussi par Mission LTE, dont un routeur de type industriel dont ils ont l’exclusivité au Québec. Celui-ci intègre les technologies essentielles, soit 4G LTE, Wi-Fi et VPN.

En ce qui concerne le prix, Mission LTE possède une boutique en ligne complète avec des solutions en trio ou individuelle selon les types de besoins.

Il est toutefois vraiment facile de les contacter, soit par courriel ou en téléphonant à un de leur conseiller du lundi au vendredi.