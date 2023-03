Le logiciel de courriels Microsoft Outlook est gratuit sur ces ordinateurs

Outlook gratuit? C’est effectivement le cas pour les détenteurs d’un ordinateur Mac d’Apple. Que l’on ait un iMac ou un MacBook, on peut télécharger le logiciel de courriel de Microsoft via l’App Store et en profiter sans abonnement à Microsoft 365. On peut alors gérer ses courriels, son calendrier, ses tâches et ses contacts dans une version optimisée pour Mac.

Bien des gens dans mon entourage, surtout des professionnels, ne jurent que par l’utilisation d’Outlook pour gérer leurs courriels, leurs contacts, leurs tâches et leur agenda.

Beaucoup d’entre eux aiment aussi avoir des Mac. Par contre, Mac ne rime pas nécessairement avec Outlook puisque c’est un logiciel du rival Microsoft.

Apple pousse plutôt son propre logiciel de courriel avec Mail qui est davantage optimisé sur ses ordinateurs.

Or, voilà que la donne a changé puisque Microsoft a optimisé Outlook pour les ordinateurs Mac et l’offre gratuitement!

Outlook sans abonnement à Microsoft 365

En temps normal, si on veut profiter pleinement des fonctionnalités du logiciel de courriel Outlook, on doit payer et s’abonner à un forfait Microsoft 365. La firme de Redmond a décidé de donner un laissez-passer aux détenteurs d’ordinateur Mac, alors qu’ils peuvent profiter d’Outlook gratuitement.

On se doute bien que c’est pour faire concurrence à Mail d’Apple!

Toujours est-il que Microsoft a créé une version d’Outlook entièrement optimisée pour les ordinateurs flanqués du logo de la pomme.

Microsoft a optimisé l’interface de son logiciel de courriels Outlook pour les ordinateurs Mac d’Apple.

On peut évidemment y gérer tous nos types d’adresses courriel:

Gmail

iCloud

Outlook

Hotmail

Yahoo

IMAP et POP (courriels liés à notre nom de domaine)

On retrouve également un widget dédié à notre calendrier afin de garder un œil sur notre agenda tout en répondant aux courriels que l’on a reçus.

Microsoft a conçu un widget pour le calendrier d’Outlook et s’arrime au centre de notifications des ordinateurs Mac.

Ces fameux courriels reçus génèrent également une notification dans le centre de notification de notre Mac.

On peut par ailleurs utiliser la fonction Handoff pour passer de notre Mac vers notre iPhone ou iPad. Ainsi, on peut donc commencer à rédiger un courriel sur notre ordinateur et le terminer sur l’application mobile de notre iPhone par exemple.

Microsoft Outlook pour ordinateurs Mac d’Apple est également compatible avec la fonction Handoff d’iOS.

Il s’agit d’un bel ajout sur l’App Store des Mac qui réjouira certainement les amateurs du logiciel Outlook.