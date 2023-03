Fini les logiciels de ménages payants pour PC, Microsoft en offre un gratuit!

Finis les CCleaner et Clean My PC de ce monde alors que Microsoft propose son propre logiciel de ménage avec PC Manager. Gratuit, ce logiciel permet d’optimiser et améliorer les performances de notre ordinateur en offrant des outils pour supprimer les fichiers inutilisés et gérer les applications qui grugent des ressources.

Qui ne veut pas optimiser et rendre son ordinateur plus rapide?

Forcément, tout le monde veut avoir un ordinateur qui roule adéquatement. Personne ne veut un ordinateur lent qu’on a envie de lancer au bout de nos bras tellement il ne répond pas bien à nos commandes.

Ce n’est pas pour rien que les logiciels de ménage et d’optimisation tels que CCleaner, Clean My PC et autres sont si populaires.

Seulement, il faut faire attention avec ces logiciels. Ces derniers cherchent à se doter de multitudes d’autorisations sur notre ordinateur. C’est sans compter que si on ne regarde pas comme il faut ce qu’ils veulent supprimer comme fichiers, on peut se ramasser dans de beaux draps.

Microsoft en a donc vraisemblablement assez de ce type de logiciel et a donc décidé d’offrir son propre outil de nettoyage avec PC Manager.

Optimiser et »booster » les performances de son ordinateur

Au moment d’écrire ces lignes, le logiciel PC Manager est en phase bêta. Néanmoins, on peut le télécharger et l’utiliser sur notre ordinateur si l’on a Windows 10 (version 1809 et supérieure) ou Windows 11 et ainsi optimiser ses performances.

Le petit hic, c’est que c’est uniquement en anglais pour le moment.

PC Manager ne réinvente pas le genre et propose des outils de nettoyage qui était déjà offerts sur Windows. C’est juste qu’au moins tout est rassemblé en un seul endroit, ce qui est bien plus pratiquement.

Le logiciel Microsoft PC Manager nous permet de »booster » les performances de notre ordinateur.

On peut d’abord lancer un bilan de santé (Health Check). Cette fonction permet d’analyser notre ordinateur et vérifier s’il n’y a pas de logiciels ou d’applications qui posent problème.

Ça permet également de lancer l’antivirus gratuit Windows Defender afin de scanner s’il n’y a pas un logiciel malveillant sur notre ordinateur.

On retrouve également une option pour gérer le stockage de notre ordinateur. C’est dans celui-ci qu’on va nous proposer d’effacer des fichiers inutilisés, des fichiers temporaires ainsi que la cache de nos applications.

Il est également possible de trier nos fichiers sur notre ordinateur selon la taille de ceux-ci. À ce moment, on peut décider de supprimer ceux qu’on juge qu’ils prennent trop de place et dont on n’a pas besoin.

Microsoft PC Manager nous permet de gérer le stockage de notre ordinateur et supprimer les fichiers ou applications inutilisées.

Un autre onglet nous permet de gérer les applications qui roulent présentement sur notre ordinateur dont celles en arrière-plan. On peut alors décider d’arrêter celles dont on n’a pas de besoin et donc réduire la consommation du processeur et de la mémoire vive de notre ordinateur.

On peut également gérer les applications qui s’ouvrent par défaut à l’ouverture de notre ordinateur. Ceci peut s’avérer pratique pour accélérer l’ouverture de notre machine.

Enfin, on retrouve un bouton: Boost, qui nous permet d’autoriser PC Manager à faire toutes ces tâches d’un seul coup ce qui redonne alors un petit coup de pouce à notre ordinateur et le rend un peu plus rapide.

PC Manager est offert gratuitement sur le site de Microsoft.