Économisez jusqu’à 80% sur vos parfums, même ceux de luxe, grâce à ce site web

Les parfums de luxe comme ceux de Dolce & Gabbana, Versace, Mugler ou Givenchy coûtent très cher, si bien qu’on a toutes sortes de trucs pour les économiser: en utiliser moins, le faire tenir sur la peau plus longtemps, etc., alors qu’en fait, pour payer moins cher un parfum, on peut simplement l’acheter sur le site de FragranceX. Puisqu’il s’agit d’un immense entrepôt, ils en achètent une plus grande quantité et les revendent à plus petit prix. Ajoutons à ça les remises en argent du Club Boomerang, et les économies deviennent substantielles.

Vous avez envie de porter de grands parfums sans avoir à faire de compromis, comme en porter moins ou devoir acheter de pâles copies qui ne tiennent pas?

Découvrez la combinaison gagnante pour économiser: FragranceX, l’ultime boutique qui réunit toutes les plus grandes marques à des bas prix de fous, et le Club Boomerang, qui rapporte de l’argent directement dans vos poches sur tous vos achats effectués.

Comment économiser sur les parfums pour femmes

Sur le site de FragranceX, on peut lire qu’en achetant sur leur site web, on peut économiser jusqu’à 80% de rabais sur les marques les plus populaires pour femmes.

Tout de suite, en arrivant dans la section pour femme, on voit qu’il y a plus de 4000 résultats de produits à prix.

On retrouve aussi des échantillons, formats de voyage, ensembles cadeaux et produits pour le bain chez FragranceX.

Que vous soyez à la recherche d’échantillons, de formats de voyage, d’ensembles cadeaux, de produits pour le bain ou de bouteilles complètes de marque comme Dior, Versace, Chanel et Gucci ou une fragrance lancée par un créateur comme Ariana Grande, Katy Perry ou Nicki Minaj, toutes les bouteilles sont garanties comme authentiques.

D’ailleurs, même les parfums les plus vendus, les plus populaires et les indémodables se retrouvent sur le site web de FragranceX:

Un aperçu des parfums les plus vendus pour femmes qui sont disponibles chez FragranceX.

Curieux de savoir comment c’est possible de sauver autant d’argent sur ce type d’achat de luxe? En fait, FragranceX possède l’un des plus grands entrepôts au monde, ce qui leur permet d’acheter en très grandes quantités et de nous faire profiter des économies réalisées.

La compagnie est américaine et a été fondée en 2001. Depuis, c’est pas moins de 20 millions de commandes qui ont été envoyées, ce qui leur donne pas mal de crédibilité.

Comment économiser sur les parfums pour hommes

Messieurs n’ont rien à envier à mesdames quant à la quantité de parfums populaires disponibles sur site de FragranceX.

Près de 3000 choix les attendent, des déodorants aux lotions en passant par les gels douche et les après-rasages de toutes les odeurs.

On retrouve aussi des déodorants, lotions, gels douche et après-rasages chez FragranceX.

Bien sûr, les grands incontournables masculins sont eux aussi disponibles au rabais:

Un aperçu des parfums les plus vendus pour hommes qui sont disponibles chez FragranceX.

Les avantages d’utiliser les remises du Club Boomerang

Évidemment, se procurer un produit de luxe à rabais comme les parfums de chez FragranceX, ça se prend toujours bien.

Et si je vous disais qu’il y a un moyen vraiment simple d’économiser davantage?

FragranceX, c’est l’un des marchands que l’on retrouve sur le Club Boomerang, le programme web qui permet à ses utilisateurs de recevoir des remises en argent sur leurs achats en ligne.

Vous me voyez peut-être venir, mais quand on fait un achat en passant d’abord par le Club, un pourcentage de l’argent dépensé revient et est déposé dans notre compte.

Pour obtenir des remises en argent en plus des rabais de FragranceX, il faut passer par le Club Boomerang.

Bref, non seulement le simple fait de magasiner sur FragranceX nous permet de sauver des sous parce que tous les parfums sont moins chers qu’ailleurs, mais en plus, une partie de cet argent dépensé nous revient directement dans les poches.

Le plus beau dans tout ça, c’est que se créer un compte Boomerang est complètement gratuit, et l’obtention des remises est plus facile que tout.

On passe d’abord par le Club, on clique sur la page marchand de FrangranceX, on est redirigé sur leur site, on fait nos achats, on économise et on obtient une remise en argent à la fin.

Simple et efficace comme on l’aime!

Une alternative aux parfums de luxe

Si, au contraire, la marque des parfums ne vous intéresse pas particulièrement et que tout ce que vous voulez, c’est sentir bon, il existe aussi une alternative qui vous est destinée.

Le site web ALT-Flagrance propose des inspirations de parfum de grande marque, mais à fraction du prix.

Puisque ce sont des inspirations, leurs parfums évoquent l’odeur de la version d’une grande marque. Le tout est de bon goût loin des copies bas de gamme!

Apprenez-en plus sur cette alternative aux parfums de luxe pour une fraction du prix en lisant ma chronique complète sur le sujet.