Cette entreprise d’ici renouvelle l’expérience d’achat d’un téléphone seconde main

À la recherche d’un nouveau téléphone intelligent? Avez-vous pensé à faire l’achat d’un appareil seconde main? Découvrez Top notch, une entreprise québécoise avec un impressionnant inventaire d’appareil remis à neuf qui conviennent à toutes sortes de budgets et de besoins. Elle se démarque par son expérience d’achat vraiment réfléchie et au goût du jour.

On va se le dire, il y a plus de raison de se procurer un téléphone usagé que d’un appareil neuf. Non seulement c’est moins cher, mais en plus, réutilisé un appareil en parfait état de fonctionner, c’est un geste écologique.

Bien que les Kijiji et Marketplace de ce monde semblent attrayants, ils ne sont pas sans risque. On n’a aucune garantie que le produit qu’on achète est de bonne qualité, et si on est malchanceux, on peut même carrément tomber sur un téléphone défectueux ou contrefait.

Si on évite les sites d’annonces classées, où achète-t-on un téléphone usagé de qualité et pas trop cher?

Il y a l’entreprise québécoise Top notch qui, en plus de proposer des appareils de seconde main qui conviennent à tous les budgets et les besoins, propose une expérience d’achat super intéressante.

Des téléphones inspectés et classés selon 4 grades

L’entreprise Top notch, c’est l’un des plus grands inventaires d’appareils remis à neuf au Québec. Ça fait en sorte qu’on y retrouve des téléphones pour tous les types de situations et de budgets.

Tous les appareils sont certifiés et déverrouillés, et ce qui est intéressant, c’est que chaque téléphone reconditionné est inspecté avec un processus de plus de 30 points de contrôle.

Top notch a un inventaire de différents téléphones usagés pour tous les goûts et les portefeuilles.

On s’entend que bien que l’intérieur des appareils soit en bonne et due forme, leur esthétique demeure tout aussi importante. C’est bien beau acheter usagé, mais on veut savoir à quoi s’attendre.

On s’entend que si tous leurs appareils fonctionnent comme des neufs, leur esthétique demeure un aspect important de l’achat.

C’est bien beau de choisir un appareil seconde main, mais on veut savoir à quoi s’attendre.

Pour nous aiguiller, Top notch classe ses téléphones selon 4 grades esthétiques:

Comme neuf – Tout simplement impeccable , un appareil qui frôle la perfection, l’équivalent de « comme neuf ».

, un appareil qui frôle la perfection, l’équivalent de « comme neuf ». Très bon – Du genre… C’est pas gênant pantoute , une excellente condition où les signes d’usure esthétique sur l’écran sont invisibles à plus de 30 centimètres

, une excellente condition où les signes d’usure esthétique sur l’écran sont invisibles à plus de 30 centimètres Good – Ça marche et ç’a du vécu , où la mécanique est A1, mais où quelques marques et rayures sur le châssis ou l’écran peuvent être remarquées.

, où la mécanique est A1, mais où quelques marques et rayures sur le châssis ou l’écran peuvent être remarquées. Open box, le grade le plus proche du téléphone neuf où l’appareil en question vient avec sa boîte d’origine et ses accessoires.

Puis, après avoir fait notre choix et reçu notre appareil, on a une garantie de 6 mois sur celui-ci et 15 jours pour changer d’idée, si jamais.

Une expérience vraiment « top notch »

L’entreprise Top Notch ne porte pas ce nom pour rien: elle se démarque justement des autres compagnies par l’expérience qu’elle propose.

D’abord, leur site web est esthétiquement vraiment très beau, bien conçu et d’un style jeune. On voit tout de suite que leur image de marque est moderne et à la mode pour retenir l’attention de l’utilisateur.

Top Notch envoie les téléphones remis à neuf dans une boîte à leur effigie pour une expérience optimale.

Puis, contrairement à d’autres entreprises qui se spécialisent aussi dans la vente de téléphones usagés, Top notch a créé toute une expérience autour de la réception de l’appareil.

Le colis reçu est digne de la marque, et outre les téléphones de grade « open box », tous les appareils viennent avec une boîte Top notch qui améliore l’expérience client.

Niveau « unboxing », ça fait vraiment la différence puisqu’on a l’impression de recevoir un produit neuf. On est vraiment loin de l’expérience triste et fade de recevoir son téléphone dans une enveloppe brune.

Des forfaits véritablement sans contrat

En plus d’offrir une grande variété de téléphones, Top notch propose aussi des forfaits. Ce qui est bien c’est qu’ils sont véritablement « sans entente ».

Ce que ça veut dire, c’est qu’ils se renouvellent automatiquement tous les 30 jours, mais on a le choix de les arrêter ou de les modifier après ce court laps de temps.

Si on ne veut pas acheter d’appareil, mais juste un forfait mobile, c’est tout à fait possible et de garder notre propre téléphone et notre numéro de cellulaire.

Sauf qu’avec leur catalogue rempli de téléphones remis à neuf, il y a certainement moyen de trouver son match parfait, donc pourquoi ne pas en profiter et de choisir un forfait mobile en même temps?