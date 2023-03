Découvrez la nouvelle tendance dodo et cocooning techno grâce à ce lit articulé

Si pour vous, le synonyme du bonheur et de prendre soin de soi, c’est de passer du temps au lit, à écouter la télévision, lire, faire des siestes, etc., vous devez absolument découvrir le lit articulé de chez Bleu.eco. La compagnie québécoise propose base et matelas fabriqués ici et faits de matériaux naturels, durables et écologiques. Ça change une vie!

Si on a longtemps associé les lits articulés aux gens malades à l’hôpital ou encore aux résidences de personnes âgées, maintenant, c’est plutôt le choix de prédilection des amateurs de cocooning à la maison.

Faire du télétravail avec son laptop, lire un livre, regarder la télé, faire une sieste avec (enfin!) la position parfaite…

J’ai eu la chance de faire le test de celui conçu par Bleu.eco, une compagnie québécoise qui met l’accent sur produits des haut de gamme et durables.

Si vous êtes en quête du confort ultime, je vous amène avec moi dans tout le processus, de la sélection à leur usine de Saint-Hyacinthe à l’assemblage une fois le tout livré à la maison.

Pourquoi opter pour un lit articulé

Si on associe à tort les lits articulés aux personnes malades, reste que c’est vrai que ça peut aider avec certains problèmes de santé comme les reflux gastriques, la difficulté de respiration, les ronflements, les douleurs dans les jambes, etc.

Par contre, c’est aussi le choix absolument tout indiqué pour ceux qui, comment moi, adorent passer du temps dans leur lit pour se détendre, faire de la lecture, écouter la télé, voire faire du télétravail!

En plus, quand on dort à deux, c’est vraiment un plus puisque le lit articulé de Bleu.eco est livré avec 2 télécommandes pour que chacun puisse gérer son côté comme ça lui chante.

D’ailleurs, la manette vient avec une touche programmable pour notre position favorite et 3 touches préprogrammées de différentes positions:

Anti-ronflement;

À plat pour le dodo classique;

Zéro gravité qui est juste formidable pour les siestes.

Imaginez le confort de dormir avec quelqu’un alors que chacun gère son côté… Le rêve!

En ce qui concerne le matelas, qui est vendu séparément de la base de lit, j’ai personnellement opté pour celui en latex, dont on m’avait dit beaucoup de bien.

J’avais tout de même certaines craintes, mais j’ai quand même décidé d’opter pour ça et honnêtement, je ne regrette absolument pas mon choix.

D’abord, parce qu’il maintient notre corps à la bonne température toute l’année. Moi qui ai toujours chaud, j’étais sceptique, mais ça fonctionne vraiment.

Niveau confort, je n’ai vraiment rien n’a redire non plus. D’abord, à nous de le composer en fonction de la fermeté que l’on choisit.

Ça vient avec une housse et 3 épaisseurs de mousses de latex: une pour le confort, une pour la transition et une pour le support entre ferme, semi-ferme ou souple.

Si vous avez les sous, le matelas en latex de Bleu.eco est un luxe qui vaut 100% l’investissement.

Puisque j’ai souvent mal au dos, j’avais la crainte aussi que le latex soit trop mou et n’offre pas de support lombaire. À ma grande surprise, c’est mou, mais ça offre du support aussi!

En plus, le latex offre moins de points de contact entre le corps et le matelas, ce qui fait en sorte que ce qui fait en sorte qu’on a moins le besoin de se tourner, les cycles de sommeil semblent plus long et on se réveille plus en forme… En tout cas, c’est l’impression que ça donne!

Par contre, à noter qu’un matelas de latex, c’est un luxe, un rêve quoi. Il faut être prêt à y mettre le prix.

Pour économiser, on peut aussi opter pour un matelas en mousse. Ils ont différents modèles qu’on peut comparer à l’aide d’un tableau sur leur site web.

Personnellement, j’ai un de leur matelas de mousse dans mon VR et je dors vraiment très bien aussi.

Des matériaux naturels, durables et biologiques

Ce n’est pas la première fois que je vous parle de la compagnie québécoise Bleu.eco, puisque c’est leur matelas que j’ai choisi pour mettre dans mon VR.

Outre le confort de leurs produits, on aime vraiment que la compagnie mette l’accent sur la qualité de ses produits et son engagement envers l’environnement, notamment parce qu’ils sont faits au Québec de matériaux de qualité supérieure et écoresponsable.

En ce qui concerne le lit articulé Bleu.eco, il est fabriqué sur place, à leur succursale de Saint-Hyacinthe, et fait de bois naturel de merisier multiplis canadien.

Le lit articulé de Bleu.eco est complètement fait de bois canadien naturel certifié FSC.

Honnêtement, on voit que c’est une construction de qualité, et ça en sorte que le lit va durer extrêmement longtemps.

Puis, personnellement, j’ai opté pour le matelas en latex. Celui-ci est écologique et fabriqué à 100% de latex certifié Eco-Institute.

La housse dans laquelle on range les 3 couches de latex est aussi fabriquée sur place à Saint-Hyacinthe avec du coton biologique.

Je pense que vous commencez à comprendre qu’ils ne s’appellent pas bleu.eco pour rien: tous leurs produits ont une signature écologique.

Mon expérience Bleu.eco et mes conseils

Cette fois-ci, on s’est déplacé directement à leur succursale de Saint-Hyacinthe, et si possible, si vous magasinez pour un nouveau lit articulé, je vous suggère fortement de le faire aussi.

Arrivé sur place, il y a une salle de démonstration à l’avant où on peut tester et s’étendre de tout notre long sur les fabuleux matelas qu’ils offrent en magasin.

Sérieusement, faire le test vaut la peine: on peut prendre la télécommande dans nos mains, essayer les différents réglages du matelas, de la tête, des jambes, et s’imaginer avoir ça à la maison. Le confort risque de beaucoup vous surprendre!

Vous vous demandez ce que ça prend comme changements pour la maison avant de faire l’achat d’un lit articulé? Surprennament, pas grand-chose!

Évidemment, il faut se débarrasser de notre matelas et de notre base actuelle, mais j’ai été content d’apprendre qu’on pouvait totalement conserver notre tête de lit.

Le jour de la livraison, on est absolument surpris par la facilité d’assemblage. En moins de 10 minutes, on a un lit articulé!

C’est surprenant à quel point l’assemblage du lit articulé de Bleu.eco se fait rapidement et facilement.

Pour le matelas, c’est vraiment facile aussi: on a juste besoin d’empiler les 3 épaisseurs de mousse en latex dans la housse, et le tour est joué!

Maintenant, pour répondre à la question que beaucoup doivent se poser, « combien ça coûte? »

Évidemment, c’est un investissement. Pour le lit articulé, on parle de 1500$ pour ½ Queen. Bien entendu, si on dort à 2, on va vouloir en acheter un deuxième pour que chaque dormeur ait accès à son confort personnalisé.

Pour le matelas, personnellement j’ai opté pour le latex. Comme je vous le disais, ça demeure un luxe, mais ça en vaut la peine. Pour le prix, on parle de 1950$ pour ½ Queen.

Cependant, puisque le lit articulé est compatible avec tous les matelas Bleu.eco, rien ne vous empêche d’opter pour la mousse qui, pour en avoir un aussi, est également très confortable.