iOS 17 et iPadOS 17 pousseront ces iPhone et iPad un peu plus vers l’obsolescence

La prochaine grande mise à jour pour iPhone et iPad (iOS 17 et iPad OS 17) devrait sortir au courant de l’automne 2023. Seulement, ce ne seront pas tous les modèles de téléphones et tablettes d’Apple qui pourront la télécharger et l’installer. De quoi les pousser un peu plus vers l’obsolescence fatidique.

Chaque année c’est la même histoire. Apple annonce sa nouvelle mise à jour pour iPhone et iPad et à chaque fois certains appareils ne font pas la coupure.

iOS 17 et iPadOS 17 ne dérogent pas de cette tendance. Chaque mise à jour apporte toujours un lot de nouveautés qui ne peut parfois plus être supportée par d’anciens modèles faute des composants requis pour les rouler adéquatement.

Les iPhone et iPad qui ne pourront pas installer iOS 17 et iPadOS 17

C’est le très crédible site MacRumors qui a obtenu les confidences d’un employé d’Apple concernant la mise à jour iOS 17 et iPadOS 17. Ce dernier aurait confié les modèles d’iPhone et iPad qui ne pourront pas télécharger et installer la prochaine grande mise à jour.

Pratiquement tous les iPhone et iPad munis de la puce A11 Bionic (ou modèles plus anciens) ne pourront pas installer la mise à jour.

Plus précisément, voici les modèles d’iPhone et iPad qui ne pourront pas installer iOS 17 et iPadOS 17:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad 5 e génération

génération iPad Pro 9,7po 1 re génération

génération iPad Pro 12,9po 1re génération

Seuls certains modèles d’iPad munis d’une puce plus vieille que la A10 pourront exceptionnellement installer iPadOS 17. Il s’agit des modèles:

iPad 6 e génération

génération iPad 7 e génération

génération iPad Pro 10,5po 2 e génération

génération iPad Pro 12,9po 2e génération

Comment savoir mon modèle d’iPhone et iPad?

Pour savoir quel modèle d’iPhone ou iPad que l’on a, il faut:

Ouvrir l’application: Réglages Aller dans l’onglet: Général Sélectionner l’option: Information

On peut alors voir quel modèle exact d’iPhone et d’iPad on a.

Mon iPhone et iPad deviendront-ils obsolètes?

Ces informations concernant la mise à jour iOS 17 et iPadOS 17 demeurent dans le spectre des rumeurs. On saura concrètement le 5 juin lors du WWDC d’Apple les appareils compatibles ou non. N’empêche, on sait que chaque année il y a des modèles qui ne suivent plus la parade des mises à jour.

Ainsi, lorsque notre iPhone ou iPad ne peut plus installer la nouvelle mise à jour, est-ce dire qu’ils deviennent obsolètes?

La réponse rapide est: non.

Concrètement, ceci ne veut pas dire que notre iPhone ou notre iPad cessera de fonctionner du jour ou lendemain. On peut très bien continuer de l’utiliser avec une plus vieille version d’iOS ou d’iPadOS, et ce, pendant quelques années parfois.

Par contre, c’est certain qu’ultimement ça les pousse quelque peu vers l’obsolescence dans la mesure où on ne reçoit plus de mise à jour de sécurité (sauf en cas d’exceptions graves).

Aussi, avec le temps, nos applications requièrent parfois une version minimale d’iOS ou iPadOS pour se mettre à jour. Avec le temps, nos applications vont exiger que l’on ait iOS 17 et iPadOS 17 pour elle-même se mettre à jour.

C’est à ce moment que notre téléphone ou notre tablette devient quelque peu obsolète, puisqu’ils commencent à ne plus pouvoir rouler adéquatement les applications ou même carrément les rouler tout court.

Heureusement, ceci prendra un certain temps avant d’en arriver là.