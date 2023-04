Mettez de la couleur et créez des rires dans vos conversations Messenger en ajoutant des effets sur des mots précis. Via l’application mobile pour téléphones et tablettes Android ainsi que sur iPhone et iPad, il est facile de créer des effets et faire surgir une avalanche d’emojis lorsqu’on tape un mot précis. On vous explique comment.

Qui n’aime pas ajouter des emojis dans ses conversations?

C’est ludique, drôle et permet souvent d’exprimer en une seule image ce qu’on ressent.

Or, saviez-vous qu’il est possible de faire déferler une avalanche d’emojis dans nos conversations sur Messenger?

Étapes pour créer des effets sur des mots dans Messenger

Via l’application mobile pour Android et iOS, on peut effectivement créer des effets sur des mots de notre choix. Lorsque ce mot est écrit et envoyé dans la conversation, cela active une avalanche d’emojis de notre choix.

Par exemple, on pourrait déterminer qu’à l’emploi du mot Formule 1, ça fait apparaître plein d’emojis de voiture de course.

Les possibilités sont nombreuses et laissent place à notre créativité et à notre humour.

Ainsi, pour créer un effet sur des mots dans l’application mobile de Messenger, il faut:

Ouvrir l’application Messenger Sélectionner la conversation où on veut créer l’effet Appuyer sur le petit i dans le coin supérieur droit Choisir l’option: Effet sur un mot Ajouter un mot ou une phrase Appuyer sur l’icône d’emojis Choisir un emoji Appuyer sur la flèche à la droite de son mot ou phrase.

Voici comment créer des effets sur des mots dans nos conversations Messenger via l’application mobile iOS ou Android.

Une fois qu’on a configuré le tout, il ne nous reste qu’à taper le fameux mot dans notre conversation, l’envoyer et l’avalanche d’emojis déferle!

À noter que cette fonction est uniquement disponible sur les appareils mobiles. On ne peut pas l’activer à partir de son ordinateur.