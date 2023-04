Les recommandations de recettes Ricardo maintenant personnalisées selon vos goûts

Ricardo lance Mon Ricardo +, un outil basé sur l’intelligence artificielle qui veut davantage nous simplifier la vie en cuisine selon nos goûts et notre mode de vie. Disponible sous la forme d’un abonnement mensuel ou annuel payant, Mon Ricardo + nous procure des recommandations personnalisées, nous permet de regrouper toutes nos recettes préférées, de créer des menus, des listes d’épicerie, le tout, sans aucune publicité.

Ricardo a bâti sa carrière en nous proposant des recettes simples, faciles à suivre, parfaites pour la vie de tous les jours, peu importe les occasions.

En lançant Mon Ricaro +, l’équipe pousse l’expérience encore plus loin et intègre désormais l’intelligence artificielle pour nous proposer des suggestions de recettes personnalisées.

Recommandations personnalisées et planification de repas

La grosse nouveauté apportée par Mon Ricardo +, c’est l’ajout d’un moteur de recommandations intelligent.

En gros, après avoir répondu à quelques questions en créant notre compte, on peut obtenir des suggestions de recettes basées sur notre profil et nos préférences incluant nos intolérances, notre régime alimentaire, nos goûts, etc.

Parmi ces propositions, on peut sélectionner les recettes qu’on aime et les ajouter à l’espace « Mon Menu » ou à « Mes recettes » pour les sauvegarder pour les consulter plus tard.

À n’importe quel moment, on peut préciser nos recherches et obtenir des recommandations pour un repas en particulier ou pour recevoir des invités.

On peut aussi toujours ajuster nos critères via notre profil histoire de recevoir des suggestions plus précises et plus correspondantes.

On peut en tout temps changer nos préférences pour que les propositions soient adaptées à nos envies et besoins.

Puis, dès que l’on modifie certains paramètres, comme notre régime, nos restrictions alimentaires, certains ingrédients, celles-ci s’appliquent automatiquement sur nos prochaines recommandations personnalisées.

C’est un excellent exemple de l’utilisation de l’IA au service de notre vie de tous les jours: plus on accepte de lui en dire et plus les résultats qu’ils nous proposent nous correspondrons bien.

Selon nos préférences, l’intelligence artificielle de l’outil Mon Ricardo + nous propose des recettes.

Outre l’ajout de l’intelligence artificielle, Mon Ricardo + nous permet désormais de sauvegarder toutes nos recettes à même notre profil, même celles qui viennent d’autres sites. Assez pratique pour ne pas s’éparpiller.

Pour avoir accès à Mon Ricardo +, il faut se doter d’un abonnement payant. On parle de 2,99$ par mois pour avoir accès au site et à tous les outils.

On peut aussi payer directement 53$ par année, ce qui, en plus de l’accès au site, inclut la version numérique ou imprimée du magazine Ricardo. Une bonne nouvelle pour ceux qui en sont déjà fans.

La version payante Mon Ricardo + inclut également tous les outils gratuits de Mon Ricardo dont entre autres:

La planification de notre menu de la semaine;

La sauvegarde de nos recettes Ricardo préférées;

L’ajout de notes aux recettes pour les personnaliser;

La création et la gestion facile d’une liste d’épicerie;

La personnalisation de nos dossiers pour y classer nos recettes.

Finalement, l’abonnement payant à Mon Ricardo + permet une navigation entièrement sans publicité et donne 10% de rabais dans les boutiques Ricardo en tout temps.