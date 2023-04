Comment épingler ses artistes, albums et podcasts préférés à sa bibliothèque Spotify

Découvrez la marche à suivre pour épingler vos artistes, vos balados et vos listes de lecture préférés dans le haut de votre bibliothèque Spotify sur mobile histoire qu’ils soient toujours à un clic de jouer.

Dans notre bibliothèque Spotify, tous les artistes et tous les balados que l’on suit se retrouvent dans notre espace bibliothèque.

Sauf que pour certaines personnes, ça représente plusieurs milliers de groupes, de chanteurs, de listes de lecture, de podcasts, etc.

Puisque tout le monde a ses préférences et ses incontournables qu’il fait jouer plus souvent, Spotify nous permet d’épingler jusqu’à 4 artistes, balados et listes de lecture au sommet de notre bibliothèque pour qu’on n’ait pas besoin de les chercher dans la liste chaque fois qu’on veut les faire jouer. On vous explique comment faire.

À un glissement d’épingler notre contenu Spotify préféré

C’est vraiment très facile d’épingler notre contenu préféré au sommet de notre bibliothèque Spotify. C’est vraiment le genre de chose qui nous fait dire « wow, c’est si simple, avoir su… »

En fait, tout ce qu’on a besoin de faire, c’est soit de glisser un artiste, un album, un balado ou une liste de lecture vers la droite, soit d’appuyer longtemps sur celui-ci pour faire apparaître le menu en question.

Quand on « swipe » vers la droite, l’épingle se fait automatiquement, et quand on appuie longtemps, on doit sélectionner l’option Épingler… à côté de l’icône en forme de punaise.

À noter que Spotify ne nous permet que d’épingler 4 éléments à la fois, donc il faut vraiment choisir soigneusement nos préférés à épingler.

Puisque les goûts changent constamment, on peut facilement désépingler quelque chose en suivant exactement la même marche à suivre, ce qui fait de la nouvelle place pour autre chose.

C’est vraiment aussi simple que ça. Il fallait vraiment juste le savoir!

Le processus pour épingler et désépingler un élément dans sa bibliothèque Spotify.