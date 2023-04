Meilleurs choix d’achat 2023: Casque d’écoute Bluetooth

Quel casque d’écoute sans fil acheter? Retrouvez ici nos recommandations des tops écouteurs Bluetooth afin que vous puissiez pleinement profiter de votre musique, vos podcasts, vos films et jeux vidéo. Sony, Sennheiser, Bose, Jabra, Apple, Bowers & Wilkins voyez quelles sont les meilleures marques et meilleurs modèles.

Vous voulez faire l’achat d’un nouveau casque d’écoute Bluetooth pour profiter de votre musique, mais vous vous y perdez avec toutes offres sur le marché?

Nous vous proposons ici nos recommandations des meilleurs choix d’écouteurs à considérer avec les points forts et points faibles de chacun d’entre eux.

Ces choix de casque d’écoute sont évidemment subjectifs et basés sur un mélange de nos propres impressions, celles d’autres utilisateurs ainsi que d’autres sites spécialisés. Bref, on a fait tout le travail de recherche pour vous!

Si jamais ces choix d'écouteurs Bluetooth ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours consulter notre chronique des rabais de la semaine.

Sony WH-1000XM5

Sans contredit le roi des casques d’écoute Bluetooth sur le marché. Il s’agit de la 5e version de la gamme WH-1000XM de Sony et encore une fois on a droit à un produit de grande qualité.

Ne cherchez pas plus loin, c’est ce casque qui offre la meilleure technologie de suppression des bruits ambiants (ANC). Mettre ce casque, c’est plonger dans une immersion totale de notre musique.

La qualité du son est également excellente avec de nombreuses configurations possibles via l’application.

La seule ombre au tableau est qu’ils sont dispendieux à près de 500$, mais on parle ici d’un top produit!

Points forts des Sony WH-1000XM5

Super confortable

Excellente qualité sonore

Excellente autonomie de batterie (30h)

Meilleure suppression des bruits ambiants

Application facile pour configurer le casque

Points faibles des Sony WH-1000XM5

Encombrant puisqu’ils ne peuvent pas se replier sur soi-même

Sennheiser Momentum 4

Sennheiser n’est pas un leader pour rien dans le monde de l’audio et le casque Bluetooth Momentum 4 en est un bon exemple.

On retrouve ici un excellent casque pour les mélomanes, puisque le son est riche à souhait. On peut par ailleurs configurer le son à nos goûts via une série d’AB tests sur l’application mobile.

Là où se démarque indéniablement les écouteurs Momentum 4 de la concurrence c’est au niveau de l’autonomie de batterie. On a droit à 60h avec la technologie de suppression des bruits ambiants (ANC). Bien qu’efficace, cette technologie ANC n’est cependant pas la meilleure sur le marché.

Points forts des Sennheiser Momentum 4

Super confortable

Excellente qualité sonore

Folle autonomie de batterie (60h)

Bonne technologie de suppression des bruits ambiants…

Points faibles des Sennheiser Momentum 4

…mais pas la meilleure sur le marché

Encombrant puisqu’ils ne peuvent pas se replier sur soi-même

Bose 700

Bose est une autre compagnie n’ayant pas besoin de présentation et son casque Bose 700 se dresse au sommet de leur savoir-faire.

Ce casque fait honneur à la réputation de la marque en offrant un son riche et rond que l’on peut personnaliser via l’application mobile.

Mais là où se démarque le casque Bose 700 c’est dans sa technologie de suppression des bruits ambiants. Celle-ci est particulièrement mise à profit lors des appels téléphoniques ce qui en fait un des meilleurs modèles pour cette utilisation précise.

Points forts des Bose 700

Super confortable

Excellente qualité audio

Clarté des appels téléphoniques

Très bonne suppression des bruits ambiants

Points faibles des Bose 700

Autonomie de batterie plus faible (20h)

Encombrant puisqu’ils ne peuvent pas se replier sur soi-même

Bose QuietComfort 45

Une autre alternative à envisager du côté de Bose serait les écouteurs QuietComfort 45. Surtout si nous sommes quelqu’un qui voyage souvent avec son casque d’écoute.

C’est que contrairement aux trois casques Bluetooth précédents, celui-ci peut se replier sur lui-même. Il est donc plus compact et facile à transporter.

Au niveau du son, on est cette fois transporté par la richesse offerte par Bose. Jumelé à une excellente technologie de suppression des bruits ambiants, on a là un casque idéal pour plonger dans notre musique même dans les transports les plus bruyants!

Points forts des Bose QuietComfort 45

Confortable

Compact et repliable

Autonomie de batterie (24h)

Bonne qualité sonore (mid et basses)

Bonne suppression des bruits ambiants…

Points faibles des Bose QuietComfort 45

… mais impossible à désactiver

Presqu’aussi dispendieux que les Bose 700

Bowers & Wilkins PX8

Nul doute, le casque Bluetooth Bowers & Wilkins PX8 créé des effets wow dans toutes les catégories.

Wow pour la beauté du casque qui à un superbe look, une excellente finition et qui est super confortable.

Wow pour la qualité du son qui est riche à souhait et enveloppant grâce à la technologie de suppression des bruits ambiants.

Et wow pour le prix… qui fait mal au portefeuille!

Points forts des Bowers & Wilkins PX8

Superbe design

Ultra confortable

Excellente finition

Autonomie de batterie (30h)

Très qualité sonore notamment dans les mids

Points faibles des Bowers & Wilkins PX8

Très dispendieux

Bonne technologie de suppression des bruits ambiants, mais pas la meilleure non plus.

Apple Airpods Max

Pour les irréductibles amateurs de produits Apple, on ne peut passer sous silence les Airpods Max.

On a là un produit à l’image d’Apple, c’est à dire luxueux. Ça se voit dès le départ avec son design et sa finition en aluminium poli.

Le casque est super confortable à porter, la suppression des bruits ambiants n’a pas à rougir de ses rivaux et la qualité sonore est au rendez-vous. Surtout avec la technologie Audio Spatial!

Le hic, c’est qu’il atteint seulement son plein potentiel s’il est jumelé à un autre appareil Apple.Puis il y a le prix aussi qui est un peu exagéré.

Points forts des Airpods Max

Confortable

Superbe look et finition

Très bonne qualité sonore

Compatibiité Audio Spatial

Plusieurs couleurs disponibles

Excellente suppression des bruits ambiants

Points faibles des Airpods Max

Aucun port jack 3.5mm

Autonomie de batterie (20h)

Encombrant puisqu’ils ne peuvent pas se replier sur soi-même

Prix élevé où on doit accepter de surpayer pour avoir un produit Apple

Toutes les fonctionalités réservées au jumelage avec un appareil Apple

Jabra Elite 45h

Une alternative moins chère que les écouteurs mentionnées précédemment serait les Jabra Elite 45h. Encore faut-il par contre aimer les écouteurs qui s’appuient sur nos oreilles plutôt que de les couvrir.

Il reste que les Jabra Elite 45h sont étonnement confortable avec leur coussinet en cuir synthétique qui n’exerce pas trop de pression sur les oreilles.

Niveau qualité sonore, le casque se démarque notamment au niveau des mid et des bases qui sont davantage mises de l’avant. L’application de Jabra va d’ailleurs nous inviter à calibrer le son selon nos préférences.

Points forts des Jabra Elite 45h

Design confortable…

Compact et robuste

Excellente autonomie de batterie (50h)

Points faibles des Jabra Elite 45h

Aucun port jack 3.5mm

Manipulation des contrôles pas évident

… mais qui n’offre pas la meilleure isolation sonore