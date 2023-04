Pourquoi est-il faussement sécuritaire de protéger un PDF par mot de passe

Saviez-vous qu’il existe des outils web qui permettent de supprimer le cryptage d’un PDF? À la base, on s’en sert pour verrouiller certaines fonctions, mais visiblement, il s’agit plutôt d’une fausse protection. On vous donne plutôt nos trucs et astuces pour échanger des fichiers PDF entre amis et collègues de façon sécuritaire, sans avoir besoin d’y apposer un mot de passe.

C’est possible de limiter l’accès à un document PDF: il suffit de définir des mots de passe qui permettent de bloquer certaines fonctions, comme l’impression et la modification par exemple.

Cependant, une petite recherche sur le web suffit pour qu’on se rende compte qu’il existe une multitude de logiciels et d’outils qui permettent carrément de supprimer les restrictions appliquées à un PDF.

Bref, vous l’aurez compris, si c’est pratique, c’est en fait faussement sécuritaire.

Comment transférer et collaborer via PDF de façon sécuritaire

Si ajouter un mot de passe à un document PDF n’est pas ce qu’il y a de plus sécuritaire, comment les transférer sans que ça ne soit risqué? Il y a plusieurs façons.

D’abord, on peut utiliser un service de cryptage comme l’offre ProtonMail ou Mailfence. Ceux-ci permettent d’envoyer des courriels de façon cryptée, ce qui protège le contenu de nos messages.

Sinon, la plupart des grands gestionnaires de mots de passe nous permettent aussi d’y enregistrer des documents. Si on se dote d’un abonnement d’entreprise ou familial, on peut donc se les échanger de façon sécuritaire.

Puis, on peut aussi créer un réseau internet mesh privé et sécurisé avec NordVPN. Parmi les avantages de créer un réseau Mesh, il y a justement le fait que tous les fichiers qui transitent entre nos appareils connectés sur le réseau sont chiffrés et ne peuvent donc pas être interceptés et volés par un pirate informatique.

Finalement, ça fonctionne aussi si on est abonné à un service de stockage en nuage chiffré comme PCloud ou NordLayer, puisqu’ils nous donnent eux aussi la possibilité d’y enregistrer nos PDF.

Bref, c’est en utilisant des solutions comme celles mentionnées que l’on transfère des PDF de façon sécuritaire, pas en le « protégeant » d’un mot de passe.

Comment débloquer des PDF protégés par mot de passe

Si vous faisiez partie des gens qui ne savaient pas que c’était possible de retirer le mot de passe qui protège un PDF, vous êtes sûrement maintenant très curieux.

On a tous déjà vécu une expérience frustrante où on s’est buté à un document barré sans être capable de rejoindre la personne qui nous l’avait envoyé.

C’est dans des cas comme celui-là que c’est vraiment pratique d’avoir un logiciel qui nous permet de contourner les mots de passe; c’est plus une question de productivité que de sécurité.

Bref, plutôt que de chercher en ligne et prendre le risque de tomber sur des logiciels gratuits peu fiables, qui contiennent peut-être même des virus, laissez-moi vous faire une suggestion.

Le logiciel UPDF, qui est avant tout un éditeur de PDF, propose un forfait vraiment intéressant et avantageux qui inclut d’une part une licence à vie, mais aussi un outil appelé aJoysoft PDF Password Remover.

Celui-ci nous permet d’imprimer, de copier ou de modifier des fichiers PDF sans avoir besoin de connaître le propriétaire ou le mot de passe principal du document qui nous est partagé.

Bref, pour augmenter sa productivité au travail, ça fonctionne comme un charme!