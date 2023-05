Attention à cette fraude si convaincante qu’elle dupe même les institutions financières

Découvrez cette fraude bancaire sophistiquée qui utilise des techniques de harponnage que tous devraient connaître pour ne pas se faire piéger. Au menu, un fraudeur si convaincant qu’il se fait passer pour un employé de la banque pour piéger la victime en lui soutirant des informations sensibles. On vous explique l’importance de la vérification de l’identité des personnes qui demandent des informations personnelles et toute la vigilance nécessaire pour face aux fraudes.

Ce n’est pas la première fois que je vous mets en garde contre les fraudeurs qui raffinent leurs techniques, ou que je vous dis qu’on est désormais à l’ère du harponnage qui nous vise nous de manière précise.

On n’a qu’à penser au harponnage bancaire, maintenant plus convaincant que jamais qui mise entre autres sur le spoofing et notre manque d’attention pour nous piéger.

Si on pensait être au bout de nos peines, il faut absolument aller écouter l’entrevue qu’a faite Paul Arcand à son émission matinale du 98.5 avec la victime d’une fraude extrêmement bien ficelée, et qui sera malheureusement de plus en plus fréquente.

Des fraudeurs trop bien préparés

L’histoire de la victime commence avec un appel qu’on reçoit de plus en plus, une communication qui prévient qu’une fraude a été faite sur sa carte de crédit.

Évidemment, voulant se faire passer pour l’institution financière, le « préposé » au téléphone essaie de lui soutirer le plus d’information possible pour l’identifier.

La victime fait ce que je recommande dans toutes mes chroniques au sujet du harponnage bancaire et ne donne aucune information à la personne qui lui a téléphoné, propose plutôt de rappeler son institution via le numéro qu’elle trouve sur leur site officiel.

Plus tard, au téléphone avec sa banque, la personne au bout du fil lui confirme qu’il y a bel et bien des transactions douteuses qui sont en suspens.

Au même moment, sa 2e ligne ne cesse de sonner, et c’est l’employé de sa banque lui-même qui lui suggère de répondre à l’autre appel.

Cette deuxième personne, c’est le fraudeur, qui se fait passer pour un autre département de l’institution financière de la victime, et qui affirme pouvoir régler le problème.

Le fraudeur convainc la victime d’être mise en contact avec sa « collègue », le vrai employé de la banque, et croyez-le ou non, il la persuade qu’il est le bon employé pour régler la situation.

Décidément, on aura tout vu: le vrai employé de l’institution financière laisse son « collègue » prendre les reines, alors qu’il s’agit en fait d’un fraudeur. C’est à partir d’ici que tout déboule.

La personne parle maintenant directement avec le fraudeur, et croyant être au bout du fil avec une personne de confiance, lui donne les informations sensibles qu’elle lui demande, même si c’est avec quelques réticences.

Évidemment, l’histoire de la victime est beaucoup plus longue et détaillée, et je vous invite à aller écouter son entrevue complète sur le site du 98.5.

Pousser la fraude jusque chez Equifax

À la fin de la conversation avec les fraudeurs, ceux-ci lui rappellent l’importance d’appeler Equifax pour qu’une alerte soit ajoutée à son compte de crédit.

Ce sont eux qui lui donnent le numéro où appeler, et étant convaincue d’être en conversation avec des personnes de confiance, elle appelle, sans contre-vérifier qu’il s’agit du bon numéro.

Les seuls bons numéros de téléphone sont ceux-ci:

Equifax: 1-855-233-9226

TransUnion: 1-800-663-9980

Au téléphone, elle coopère et entre les informations sensibles qui lui sont demandées, incluant son numéro d’assurance sociale.

Dès que celui-ci a été confirmé par la victime, vous comprendrez que c’est à ce moment-là que toutes les transactions frauduleuses ont commencé à être approuvées.

Toute la ruse derrière ce modus operandi, c’est que c’est extrêmement difficile de distinguer le vrai du faux.

Au moment d’écrire ces lignes, j’ai moi-même été victime d’une tentative de fraude, où la personne de mon institution financière m’a demandé d’appeler Equifax et TransUnion.

La différence, c’est qu’après avoir fait une recherche, les numéros qu’elle m’avait donnés se sont avérés être les vrais, ce qui m’a confirmé qu’il s’agissait bien d’une réelle tentative de fraude.

Cependant, comment et quoi communiquer avec les Equifax et TransUnion, et comment s’assurer qu’on n’est pas en train de se faire frauder, c’est un sujet en soi.

Tenter de savoir ce qu’on peut et ne peut pas faire, quelles informations on peut et ne peut pas donner, c’est non seulement mélangeant, mais c’est aussi parfois contradictoire.

Dans les choses à faire absolument, je vous invite d’abord à aller écouter l’entrevue de Paul Arcand avec la victime de cette histoire, ça va vraiment vous aider à comprendre le type de fraude.

Dans un deuxième temps, allez lire ma chronique qui explique comment des fraudeurs tentent de ramasser les informations de votre carte de crédit, et qu’est-ce que vous devriez faire ou ne pas faire, étape par étape.

Finalement, allez lire la chronique sur quoi faire quand on est victime d’une fraude et qu’on doit communiquer avec TransUnion, Equifax, et quels sont les avantages à le faire