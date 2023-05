Les 5 meilleures cartes de crédit pour économiser sur vos rénovations à la maison

Entrepreneurs ou fervents rénovateurs en série, dotez-vous d’une carte de crédit qui offre des remises en argent ou en points pour tous vos achats dans les magasins de rénovations et les quincailleries pour obtenir des remises plus qu’intéressantes. Un excellent moyen de payer moins cher pour les travaux tout en montant la valeur nette de notre propriété.

S’il y a quelqu’un qui aime faire des améliorations et des rénovations à la maison, c’est bien moi! C’est donc en connaissance de cause que je peux dire que les coûts des rénovations peuvent être dispendieux.

Surtout quand on se lance dans un projet de rénover un VR au complet! Ça beau sembler super beau dans un logiciel d’aménagement intérieur, c’est moins beau dans le compte bancaire après…

L’un des trucs les plus infaillibles, c’est de se doter de la bonne carte de crédit. Celle-ci est pratique pour plusieurs étapes des rénovations.

D’abord, elle nous sert à optimiser nos dépenses puisque quand on choisit la meilleure, on accumule des points ou des remises en argent.

Si c’est déjà intéressant, il y a plein d’autres avantages, comme la mise à notre disposition d’une assurance, la garantie prolongée ainsi que la protection sur nos achats.

Il y a même certaines d’entre elles qui garantissent le meilleur prix chez des commerçants comme Home Depot, Home Hardware, Rona et Réno Dépôt! On parle d’économies à y faire jusqu’à 10 % chez certains!

Quelle carte de crédit de banque est la plus avantageuse pour sa propriété?

Personnelles ou d’entreprise, les cartes de crédit sont un incontournable pour gérer nos dépenses, La seule condition, c’est qu’on en sélectionne une qui vaut la peine par rapport à notre profil d’acheteur unique.

Visa, Mastercard, American Express, émetteurs de toutes sortes, avec ou sans frais annuels… Bien vite, on se retrouve devant plusieurs dizaines de choix de cartes, et c’est difficile de n’en choisir qu’une.

Heureusement, pour vous aider, il existe sur mon site un outil de magasinage de carte de crédit très simple à utiliser qui permet en quelques clics de faire le meilleur choix de carte.

D’abord, vous pouvez choisir parmi les 5 cartes de crédit suivantes, qui ont toutes été choisies pour leurs récompenses intéressantes pour ceux qui font beaucoup de rénovations:

Bien que toutes ces cartes soient bonnes, chacune d’entre elles est différente et offre des avantages qui varient, donc c’est important de les comparer pour voir celle qui vous convient personnellement le mieux.

Vous avez le choix de cliquer sur chacune d’entre elles pour avoir des détails sur toutes leurs particularités.

Sinon, en vous rendant dans la section de mon site web dédiée aux 5 meilleures offres de cartes de crédit pour les rénovations, vous trouverez un résumé du détail de chacune d’entre elles.

Ça inclut toutes leurs caractéristiques, comme:

La présence ou non de frais annuels;

Le revenu minimal à faire, s’il y a lieu;

L’offre de bienvenue, en points ou en remise en argent;

Tous leurs avantages, incluant assurance, taux d’intérêts, transfert de solde, etc.

Comment choisir la bonne carte de crédit pour financer ses rénovations?

Pour que ça soit facile de mettre toutes les cartes en parallèle, vous pouvez vous rendre sur la page d’accueil de mon comparateur, cocher chacune des cartes mentionnées plus haut et ouvrir le tableau comparatif.

Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez aussi carrément effectuer votre propre recherche personnalisée, toujours depuis la page d’accueil de mon comparateur.

C’est tellement simple à utiliser, vous n’avez aucune raison de vous en passer. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire de tous vos intérêts et limitations pour recevoir une liste personnalisée de diverses cartes.

Après, c’est à vous de cocher les cartes qui vous intéressent parmi celles qui vous sont proposées, et de les comparer plus en détail avec l’outil complet.

Peu importe la manière de fonctionner qui vous plait le plus, c’est tout à fait possible de postuler pour une carte d’une manière ou d’une autre, directement à partir de mon comparateur!

Le but ultime, c’est vraiment que vous trouviez une carte qui vous convient pour que votre prime annuelle soit la plus rentable possible et que vous puissiez économiser de l’argent.

Tant qu’à économiser sur le coût des travaux, mieux vaut sécuriser tout ça à l’aide d’une assurance. Que ce soit habitation, hypothécaire ou n’importe quel autre type, on a des chroniques pour vous aider à sauver pas mal de sous.

Financer ses rénovations avec une carte de crédit ou un prêt bancaire?

Comme option de financement pour nos rénovations, opter pour une carte de crédit peut offrir des avantages par rapport à un prêt traditionnel.

Tout d’abord, l’approbation d’une carte de crédit est souvent plus rapide que celle d’un prêt, nous permettant ainsi d’accéder à des fonds rapidement et commencer ainsi plus rapidement les travaux.

De plus, comme on l’a mentionné précédemment, certaines cartes de crédit offrent des récompenses et des remises en argent sur nos achats liés aux coûts de nos rénovation.

En utilisant notre carte pour de gros achats de rénovation, nous pouvons accumuler ces récompenses plus rapidement.

Les cartes de crédit offrent également une flexibilité de remboursement que les prêts n’offrent pas toujours.

Avec un prêt, nous sommes généralement obligé de faire des remboursements fixes chaque mois.

Avec une carte de crédit, on peut choisir de rembourser le solde en totalité, de faire le paiement minimum ou n’importe quel montant entre les deux.

Mais bon, il faut clairement prendre en considération les intérêts ainsi que notre marge de crédit!

Tout dépend aussi de la nature de nos travaux, alors qu’un très gros projet de rénovation sera difficilement finançable à l’aide d’une simple carte de crédit.

Reste que pour des petits travaux de rénovations domiciliaires, choisir la bonne carte de crédit est une excellent moyen de payer moins cher pour nos travaux et rehausser la valeur de notre propriété du même coup!