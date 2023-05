Comment vérifier l’adresse courriel de l’expéditeur quand quelqu’un nous écrit

Vous recevez un courriel et vous n’êtes pas certain si c’est un vrai message en provenance d’une entreprise en bonne et due forme ou s’il s’agit plutôt d’une tentative d’hameçonnage? Le meilleur moyen de savoir si c’est un vrai ou faux courriel, c’est de vérifier l’adresse de l’expéditeur. On vous explique la marche à suivre pour le trouver pour vos comptes Gmail, Outlook, Hotmail ou Live, peu importe si vous utilisez un appareil Android, un iPhone, un iPad ou un ordinateur.

Si vous saviez le nombre de fois où je me fais demander de l’aide sur ma page Facebook pour démystifier si un courriel reçu est vrai, ou s’il s’agit plutôt d’une tentative d’hameçonnage.

Ma réponse est systématiquement la même: « Quelle est l’adresse courriel de l’expéditeur? C’est le meilleur moyen de savoir si c’est un vrai ou faux courriel. »

S’il existe plusieurs trucs pour reconnaître et se protéger de l’hameçonnage, des tentatives de fraude ainsi que du harponnage, cet hameçonnage qui nous cible avec des courriels frauduleux, la première étape demeure assez simple.

On vous montre comment trouver l’adresse courriel d’un expéditeur peu importe quel service de messagerie ou quel système d’exploitation vous privilégiez.

Comment être certain qu’un mail a été envoyé par la bonne personne

Le vol d’identité et la fraude en ligne sont des phénomènes constamment en hausse, et on n’a qu’à regarder la section Fraude & alerte de mon site web pour se rendre compte que l’envoi de courriels frauduleux, c’est un outil constamment utilisé par les cybercriminels.

L’une des méthodes les plus efficaces pour distinguer un vrai courriel d’un faux, c’est de vérifier l’adresse courriel de l’expéditeur.

Quand un courriel provient d’une source suspecte, il peut s’agir d’une tentative d’hameçonnage, où l’expéditeur tente de vous tromper pour obtenir vos informations personnelles.

Un message légitime d’une entreprise ou d’une institution aura généralement une adresse qui correspond à leur nom de domaine officiel, ce qui peut nous mettre la puce à l’oreille quand on hésite.

Par exemple, si on reçoit un courriel qui nous informe que notre compte Hotmail ou Outlook sera fermé dans les 24h à suivre, et qu’après avoir vérifié l’adresse du destinataire, celle-ci se termine par @gmail.com, on sait qu’il s’agit assurément d’un courriel frauduleux.

Il faut quand même faire attention, puisque les cybercriminels tentent de plus en plus de nous tromper en créant des adresses qui semblent légitimes à l’effigie des grandes compagnies.

C’est la raison pour laquelle il ne faut pas simplement se fier au nom de domaine, mais aussi être attentif aux petits signes comme des fautes d’orthographe, une demande d’informations personnelles, de l’argent, ou un ton d’urgence injustifié.

On peut aussi carrément consulter VirusTotal, un site qui identifie les liens et pièces jointes malveillants des courriels. C’est un outil créé par Chronicle Security, une entreprise de cybersécurité qui fait partie du giron de Google.

En gros, à l’aide des bases de données de 70 compagnies d’antivirus, le site va analyser le nom de domaine du lien et regarder s’il n’y a pas un code malveillant dans la pièce jointe.

Bien que notre meilleur allié demeure la vérification de l’adresse de l’expéditeur, on ne peut pas lever le nez sur VirusTotal, surtout considérant qu’il s’agit d’une plateforme complètement gratuite.

Faire ses vérifications depuis un ordinateur

Si on utilise un ordinateur de Apple et que qu’on utilise Mail, leur application de messagerie, voici comment procéder pour vérifier qui nous envoie un courriel:

Ouvrir l’application Mail et sélectionner un courriel à vérifier. Appuyer sur le nom de l’expéditeur pour afficher le détail Le détail affiché, vérifier le le premier champ.

La marche à suivre pour vérifier l’adresse du destinataire sur Mail pour Mac.

Sinon, c’est vraiment quand on utilise un ordinateur Windows, que vérifier l’adresse courriel d’un destinataire qui nous écrit est le plus facile.

En gros, on n’a qu’à se connecter à notre compte Gmail, Outlook, Hotmail, Live ou autre et ouvrir le message qui nous fait douter.

Sous le titre du courriel, l’adresse est déjà complètement visible sans qu’on n’ait à cliquer nulle part.

Par exemple, sur Gmail:

Pour Outlook et les comptes @hotmail.com, @live.ca, etc., c’est aussi la même chose:

Faire ses vérifications depuis Android

Comment vérifier le mail d’une personne sur Gmail

Si on utilise un téléphone ou une tablette Android et que l’application de messagerie qu’on utilise est celle de Gmail, voici comment procéder pour vérifier qui nous envoie un courriel:

Ouvrir l’application Gmail et sélectionner un courriel à vérifier. Sous le destinataire, cliquer sur la flèche qui pointe vers le bas à côté de à moi. Le détail affiché, vérifier le champ De qui comprend le nom et l’adresse du destinataire.

La marche à suivre pour vérifier l’adresse du destinataire sur Gmail pour Android.

Comment vérifier le mail d’une personne sur Outlook

Si on utilise un téléphone ou une tablette Android et que l’application de messagerie qu’on utilise est celle de Outlook, voici comment procéder pour vérifier qui nous envoie un courriel:

Ouvrir l’application Outlook et sélectionner un courriel à vérifier. Cliquer sur le nom du destinataire pour afficher le détail. Le détail maintenant affiché, l’adresse complète se trouve désormais sous le nom du destinataire.

La marche à suivre pour vérifier l’adresse du destinataire sur Outlook pour Android.

Faire ses vérifications depuis iOS

Comment vérifier le mail d’une personne sur Mail

Si on utilise un iPhone ou un iPad et que l’application de messagerie qu’on utilise est Mail, voici comment procéder pour vérifier qui nous envoie un courriel:

Ouvrir l’application Mail et sélectionner un courriel à vérifier. Appuyer deux fois sur le nom du destinataire, une fois en noir, une fois en bleu. Le détail affiché, vérifier le sous le champ autre, l’adresse y est écrite.

La marche à suivre pour vérifier l’adresse du destinataire sur Mail sur iOS.

Comment vérifier le mail d’une personne sur Gmail

Si on utilise un iPhone ou un iPad et que l’application de messagerie qu’on utilise est celle de Gmail, voici comment procéder pour vérifier qui nous envoie un courriel:

Ouvrir l’application Gmail et sélectionner un courriel à vérifier. Sous le destinataire, cliquer sur le nom du destinataire. Le détail affiché, vérifier le champ De qui comprend le nom et l’adresse du destinataire.

La marche à suivre pour vérifier l’adresse du destinataire sur Gmail sur iOS.

Comment vérifier le mail d’une personne sur Outlook

Si on utilise un iPhone ou un iPad et que l’application de messagerie qu’on utilise est celle de Outlook, voici comment procéder pour vérifier qui nous envoie un courriel:

Ouvrir l’application Outlook et sélectionner un courriel à vérifier. Cliquer sur le nom du destinataire pour afficher le détail. Le détail maintenant affiché, l’adresse complète se trouve désormais sous le nom du destinataire.

La marche à suivre pour vérifier l’adresse du destinataire sur Outlook sur iOS.