Après «Les Débrouillards», place à l’émission «Curium»

Après Les Débrouillards, c’est au tour du magazine de science, techno et société Curium d’être porté au petit écran, cette fois avec l’animateur Félix-Antoine Tremblay.

À la différence des magazines Les Explorateurs, qui s’adresse aux 6 à 9 ans, et Les Débrouillards, qui vise les 10 à 14 ans, Curium, le dernier-né de cette famille de magazines scientifiques pour les jeunes, a été lancé en 2014 afin de rejoindre un public adolescent.

Cette nouvelle émission consacrée à l’actualité scientifique se déclinera en un total de 26 épisodes de 30 minutes qui seront diffusés sur ICI Explora, ICI Télé et l’Extra d’ICI Tou.tv.

«Dans la série Curium, Félix-Antoine Tremblay s’intéresse à l’univers dans lequel nous vivons qu’il tente de mieux connaître et de comprendre, peut-on lire dans le communiqué d’ICI Explora. Curieux de science, de nature, de techno, Félix-Antoine s’interroge sur certains phénomènes et concepts scientifiques et leurs impacts sur l’avenir du monde.»

L’émission s’interrogea sur la vie extraterrestre, sur la robotique, les enjeux liés au plastique et «tant d’autres questions qui sauront susciter l’intérêt des jeunes et des familles».

Pour répondre à ces questions, l’animateur sillonnera le Québec et les environs. Il ira à la rencontre d’expert.e.s, explorera différents thèmes et tentera de vulgariser les plus récentes découvertes scientifiques.

En plus d’être une revue scientifique, Curium propose des bandes dessinées. C’est d’ailleurs dans ses pages qu’est née l’excellente série Si on était de la bédéiste Axelle Lenoir.