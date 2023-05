Rencontrez vos voisins et vivez pleinement votre vie de quartier avec cette app gratuite

Renforcer sa vie de quartier ainsi que les liens avec ses voisins, c’est la mission que s’est donnée l’application Nextdoor. Celle-ci permet de créer un réseau social pour son voisinage et aide les petites entreprises de quartier à entrer en communication avec de potentiels nouveaux clients à proximité.

Avec la multiplication des appareils technologiques, on dit souvent qu’on a perdu le contact avec les gens qui nous entourent. Qu’en est-il de notre vie de quartier?

Avec l’application Nextdoor, on peut amener notre voisinage à l’ère 2.0 et ainsi garder le contact avec les gens qui nous entourent en plus de trouver de l’aide pour des petits pépins que l’on peut rencontrer.

L’application mobile Nextdoor est disponible en français pour Android, iOS et les ordinateurs.

C’est quoi, l’application Nextdoor?

Si vous gérez une toute petite communauté un un très petit quartier, je pense vraiment que l’implantation de l’application Nextdoor a le potentiel de faire plaisir à votre monde.

En gros, c’est un service en ligne qui se veut pratiquement un réseau social de notre voisinage. Un genre de Facebook, mais uniquement pour une communauté ou un quartier.

Les possibilités sont multiples, alors qu’on peut par exemple :

Créer un événement de quartier

Obtenir des recommandations ou l’expertise de quelqu’un

Faire une annonce pour vendre ou donner un bien

Prévenir nos voisins en cas de crime dans le quartier

Demander si nos enfants font le party en notre absence

Aviser les gens que notre chien ou notre chat s’est perdu

Ce n’est là qu’un éventail des possibilités que l’on peut faire avec Nextdoor.

Comment s’inscrire sur Nextdoor?

Ce qui rend Nextdoor également intéressant, c’est au niveau de sa sécurité. En effet, il faut carrément prouver que l’on réside dans le quartier pour pouvoir intégrer la plateforme.

Il y a plusieurs manières de faire, notamment en utilisant la géolocalisation de notre téléphone ou de notre ordinateur ou par notre numéro de téléphone.

Si aucune des méthodes proposées ne nous convient, on peut carrément confirmer notre compte en joignant une copie ou une photo de l’un des documents acceptés comme notre titre de propriété ou une facture de gaz, d’électricité ou de téléphone.

Bref, ça réduit vraiment les risques qu’un intrus s’immisce dans notre réseau de quartier, et c’est beaucoup plus sécurisant pour utiliser l’application.

L’application mobile Nextdoor est disponible en français pour Android, iOS et les ordinateurs.

Est-ce que Nextdoor est gratuit?

L’adhésion à Nextdoor est totalement gratuite, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui voudraient simplement la télécharger et voir si c’est une sorte d’app qui leur plait.

Évidemment, puisque l’app doit bien avoir un moyen d’être rentable, on y retrouve de la publicité.

Au Canada, on parle grosso modo de deux types d’annonce:

Des publicités commanditées de grandes entreprises régionales et nationales;

Des offres locales d’entreprises qui promeuvent auprès des voisins inscrits des offres spéciales dans leur localité.

Un bon outil pour les petites entreprises locales

En tant que résidant d’un quartier, Nextdoor est un bel outil qui nous permet pour découvrir et partager nos entreprises coups de cœur avec nos voisins.

Puis, pour les commerçants, on s’entend que c’est vraiment un super bel outil pour se bâtir une communauté et une clientèle fidèle.

Si vous avez une entreprise, vous pouvez en revendiquer la page pour maintenir ses informations à jour et connecter avec vos voisins.

Nextdoor fait souvent des mises à jour et offre de plus en plus d’outils pour ceux qui possèdent des petites entreprises, notamment la création et le partage d’événements, la création de sondages et le partage de publications vidéo.

Nextdoor est autant disponible sur ordinateur que sur les appareils Android et iOS et je pense que ça a vraiment le potentiel d’être le côté ensoleillé des réseaux sociaux où vous pourrez éviter l’aspect chialage de Facebook pour faire place à l’entraide entre voisins!

En savoir plus et essayer l’app Nextdoor