Discutez avec une vidéo YouTube est maintenant possible grâce à l’IA

Vous avez toujours voulu poser des questions à votre créateur de contenu, votre vulgarisateur techno ou votre cuisinier préféré, mais vous n’avez jamais eu la chance de le rencontrer? Vous pouvez maintenant le faire via Chat YouTube, un outil basé sur l’intelligence artificielle de ChatGPT qui, après avoir écouté une vidéo YouTube, peut répondre à nos questions comme si c’était lui le créateur. Vraiment, on est rendu là!

Depuis sa création en 2005, plusieurs centaines de milliards de vidéos ont été téléchargées, partagées et écoutées sur YouTube.

Cependant, dans les dernières années, une invention a été mise dans les mains du grand public et est venue tout bouleverser, celle du fameux robot conversationnel ChatGPT.

Depuis, on a pu voir tout plein de technologies se baser sur l’intelligence artificielle. On n’a qu’à penser à celle pour discuter avec n’importe qui, vivant ou mort, qui existe ou non ou encore de celle qui écrit les courriels à notre place, pour ne nommer que celles-là.

Maintenant, grâce à l’intelligence artificielle, c’est YouTube qui passe à l’étape supérieure depuis qu’un créateur nous permet de parler avec des vidéos et leurs créateurs!

Comment discuter avec une vidéo YouTube

C’est l’ingénieur américain Justin Liang qui est derrière l’intéressant site web Chat YouTube.

Son concept est très simple. On se rend sur son site, on inscrit l’URL d’une vidéo, et on laisse la magie opérer!

En gros, l’intelligence artificielle va regarder la vidéo en question et en créer un court résumé. Elle va également sortir des questions potentielles qu’on pourrait avoir envie de poser au créateur.

Puisque l’IA s’est « abreuvée » de toutes les informations disponibles dans la vidéo, elle peut ainsi discuter comme si c’était elle qui l’avait créée.

Des tests ont été faits et des questions ont été posées « à Steve Jobs » à partir de la vidéo d’un discours d’une quinzaine de minutes qu’il avait fait où il raconte des anecdotes personnelles et des moments marquants de sa vie.

Puisque c’est basé sur ChatGPT, et qu’on a eu la preuve ultime qu’il fallait en prendre et en laisser, c’est sûr que certaines réponses laissent à désirer.

Cependant, à d’autres moments, les réponses qu’il réussit à nous donner sont tellement bonnes qu’elles nous font halluciner!

Si c’est un site qu’on peut utiliser de manière ludique pour s’amuser, ça peut aussi être intéressant de l’utiliser de manière plus sérieuse.

Plus la vidéo est longue et complexe, et plus l’intelligence artificielle de Chat YouTube peut en apprendre sur le sujet, nous faire des résumés intéressants, etc.