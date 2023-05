Vérifiez la qualité de votre connexion internet avec cette application gratuite

Vous cherchez à faire un « speed test », soit à vérifier avec précision les capacités de votre connexion internet? Découvrez nPerf, un logiciel web et une application mobile française qui mesure votre débit internet en temps réel pour vérifier que vous profitez de la vitesse de connexion pour laquelle vous payez, peu importe que vous soyez avec Vidéotron, Bell, Ebox, Telus ou autre. En connaissant la rapidité de votre réseau, vous pourrez aussi diagnostiquer d’éventuels problèmes.

Sur francoischarron.com, on vous a parlé à plusieurs reprises des réseaux internet lents: comment les optimiser et en augmenter la vitesse, démystifier les annonces de boosters aperçues sur le web, quel prolongateur de réseau ou routeur choisir, etc.

Par contre, avant d’acheter un produit pour régler le problème, encore faut-il pouvoir l’identifier.

C’est là qu’un outil de calcul pour évaluer le temps de téléchargement en fonction du poids du fichier et du type de connexion web est utile. Idéalement, je recommande d’effectuer un test de vitesse exhaustif sur l’ensemble des appareils au moins une fois par année.

Quel site utiliser pour tester la qualité de sa connexion?

S’il existe beaucoup d’outils qui circulent en ligne pour tester sa connexion, tous ne sont pas fiables comme celui de nPerf.

Leur solution n’est pas seulement simple, mais elle est aussi gratuite, offerte en français et compatible avec tous les types de connexion.

Ce qui est pratique avec nPerf, c’est qu’on peut tester n’importe quelle connexion. En gros, on parle de:

ADSL;

VDSL;

Par câble;

Par fibre optique;

Par satellite;

Celle du Wi-Fi,

Celle du WiMax;

Les connexions cellulaires 2G, 3G, 4G, 5G et Ethernet, etc.

Comment tester la qualité de sa connexion Wi-Fi avec nPerf?

Pour mettre à l’épreuve la capacité de notre réseau d’internet à la maison depuis un ordinateur, on n’a qu’à se rendre sur le site web de nPerf et d’utiliser le plug-in web qui y est installé.

En gros, une fois sur la page en question, on accorde les autorisations géographiques qui nous sont demandées, et on laisse le logiciel effectuer son travail.

Pour réussir à faire le bon calcul, le tout repose sur un algorithme qui permet de mesurer précisément les débits descendants et montants ainsi que la latence de notre connexion.

Les résultats nous présentent trois chiffres :

La latence, donc le temps nécessaire à un petit paquet de données pour effectuer un aller-retour entre votre ordinateur et notre serveur de test de débit. Plus le chiffre est petit et plus notre connexion est réactive.

Le débit descendant (download), donc la quantité de données que votre connexion peut recevoir en une seconde. Plus le chiffre est grand, meilleure est la connexion.

Le débit montant (upload), donc la quantité de données que votre connexion peut envoyer en une seconde. Ici aussi, plus le chiffre est grand, meilleure est la connexion.

Un aperçu des différentes options disponibles dans l’application mobile de nPerf.

Comment vérifier son débit internet mobile?

Certains utilisent le Wi-Fi à la maison presque uniquement pour alimenter leurs appareils mobiles, comme un téléphone, un portable ou une tablette. Dans certains cas, ce n’est que ça qui est utilisé.

Justement, nPerf existe aussi sous la forme d’une application mobile disponible pour iOS et Android avec laquelle on peut aussi effectuer une batterie de tests incluant:

La vitesse de la navigation web;

La vitesse du débit 3G, 4G ou 5G;

La vitesse et la qualité du streaming vidéo de YouTube, Netflix et autres.

Ça, c’est sans compter tous les autres outils qui sont à notre portée totalement gratuitement, incluant la surveillance constante du débit en temps réel dans le haut de notre écran et le suivi de notre forfait de données pour éviter de le dépasser.

Comment rétablir une connexion lente à internet et la rendre rapide?

Évidemment, si le test de vitesse nous permet de mettre le doigt sur le bobo et réaliser que notre connexion internet est effectivement lente, ce n’est qu’une étape vers la résolution du problème.

Est-ce qu’il y a un souci avec notre fournisseur, ou est-ce que ça concerne plutôt le choix de notre routeur? Ce dernier a-t-il besoin d’une mise à jour? Après tout, la bande passante était beaucoup moins large avant que maintenant.

La connexion internet n’entre pas également partout dans la maison? Les matériaux dans lesquels elle est construite peuvent interférer et faire en sorte que l’on a besoin d’un prolongateur.

Si le problème de connexion concerne un ordinateur en particulier, on peut regarder du côté des logiciels de protection qu’on utilise. En effet, certains antivirus impactent moins la vitesse de notre ordinateur que d’autres.

Ultimement, on peut vérifier notre connexion en comparant avec celle de notre abonnement: on sort son contrat, pour vérifier ce que prétend livrer votre compagnie de télécommunication ou votre fournisseur d’internet à la maison, et comparez les vitesses réelles.

Pour le valider, mieux vaut tester la qualité du réseau interne plutôt que celui du Wi-Fi: si celui-ci ne va pas à la bonne vitesse, on se débranche carrément du réseau Wi-Fi pour se connecter directement sur le modem et ainsi calculer la vitesse.

Si les vitesses sont loin d’être similaires, on ne perd rien à appeler au service à la clientèle pour demander des rabais ou pour faire augmenter notre forfait et avoir la vitesse promise.

Si on se fait dire que c’est quelque chose d’impossible, c’est peut-être le moment de penser à carrément changer de fournisseur.

Si c’est votre cas, je vous invite à consulter le comparateur des meilleurs forfaits internet de mon site web.

C’est un outil vraiment génial qui, à l’aide de quelques informations comme la vitesse souhaitée et votre code postal, va vous sortir les meilleures offres dans votre région.

