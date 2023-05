Mettez au défi ce génie qui réussit à deviner à tout ce qu’on pense

Akinator est un jeu gratuit qui existe depuis 2009. Ce jeu en ligne développé par Elokence est capable de deviner la plupart de nos pensées. Il peut être téléchargé sous forme d’application compatible pour Android et iOS et pour ordinateur sur Akinator.com. Ce génie arabe du web fascine depuis longtemps. Il se démarque parce que les jeux similaires sont rares.

Lorsqu’on parle de jeux gratuits pour nous divertir, internet est rempli de belles trouvailles.

Depuis plusieurs années, un jeu enferme un génie qui tente de deviner ce que tu pense dans ton esprit. Son nom? Akinator!

Comment jouer à Akinator?

Ce jeu est assez simple. Il suffit de penser dans notre tête soit à un personnage, un object ou un animal. Ensuite, il faut sélectionner à l’écran la bonne catégorie parmi les trois.

Et le génie Akinator nous pose des questions précises à choix multiples. Comme »Est-ce un ancien président des États-Unis? ». »A-t-il les cheveux orange? ». Des questions du genre.

Au final, le but ultime du génie est d’arriver à la bonne réponse en utilisant la technique de l’entonnoir.

Bien sûr pour jouer à Akinator, nous avons besoin d’une connexion internet.

Pour ceux qui veulent l’utiliser sur leur cellulaire ou tablette Android ou iOS, il faudra penser à activer vos données mobiles ou être connecté à un accès wi-fi.

Sachez que le site est en 14 langues, ce qui le rend accessible à la plupart des gens. Incroyable de voir ce qu’il devine, même des Québécois!

Comment avoir Akinator sur PC?

Pour profiter d’Akinator sur la version web, il faut se rendre sur Akinator.com

Par la suite, nous devons appuyer sur Jouer!

Le jeu Akinator est aussi disponible en version mobile en application.

Cette app est compatible avec les appareils intelligents Android et iOS. Donc Akinator peut être téléchargé sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple.

Il faut rappeler que ce jeu est gratuit grâce à la publicité. C’est donc nécessaire de penser d’avoir un bon plan de données internet si nous planifions l’utiliser en déplacement.

Un filtre de contenu sensible peut être activé pour éviter de partager nos informations personnelles et pour répondre aux politiques de confidentialité.

Comment est codé Akinator?

Le jeu Akinator fonctionne grâce à l’intelligence artificielle et l’algorithme.

À chaque partie que le génie tente de résoudre la devinette, l’intelligence du système s’améliore.

Si Akinator n’a pas réussi à résoudre l’énigme, il tente de comprendre quelle était la réponse en posant des questions aux joueurs en question.

C’est ainsi que les données sont recueillies pour obtenir une meilleure expérience de jeu.

La première année de création du jeu, le développeur avait seulement 100 questions et 100 personnages.

Avec le temps, le phénomène a eu un effet boule de neige, principalement grâce à la popularité d’Akinator et à la communauté de joueurs.

Comment gagner contre Akinator?

Le but de ce jeu n’est pas vraiment de gagner, mais plutôt de se divertir. C’est toujours fascinant de constater comment le génie réussi à nous poser les bonnes questions pour arriver aux résultats, qui sont pour la plupart du temps très juste.

Beaucoup de joueurs tentent de chercher une manière de déjouer le génie Akinator. Honnêtement, c’est quand même difficile de faire échouer le devin.

On ne sait pas trop de quelle façon il s’y prend, mais il a souvent le don de tomber directement sur le bon personnage réél, un object ou l’animal que nous avons en tête.

Pour le joueur, c’est certain qu’il y a manière de tricher et de changer de penser en plein milieu de la devinette.

Encore là, nous l’avons tester et le génie trouve quand même le moyen de froter sa lampe magique pour arriver aux bonnes réponses.

Le jeu Akinator de la compagnie Elokence est gratuit. Cependant une version payante est disponible pour les versions Android et iOS.

Cette version coûte environ 4$ (US) et permet d’utiliser le jeu d’une manière illimitée et d’éviter les publicités qui peuvent devenir parfois désagréable.

Sinon, pour les fanatiques de la langue française, voici comment jouez en ligne au Scrabble tout à fait gratuitement!