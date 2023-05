Apple laisse tomber le flux de photos: quels sont les impacts?

Apple a annoncé via courriel qu’il mettait fin à la fonctionnalité du flux de photos sur tous ses appareils, soit les iPhone, iPad, iPod touch et ordinateur Mac. Les détenteurs d’appareils iOS devront dorénavant sauvegarder leurs clichés sur leurs appareils ou activer la synchronisation iCloud. Où se trouve mon flux de photo? Qu’est-ce que le flux de photos sur iPad ? Comment récupérer ses photos? ON répond à toutes ces questions.

Apple sonne le glas pour une fonctionnalité qu’il a introduit en 2011, le flux de photos.

Certains détenteurs d’appareils iOS ont reçu un courriel d’Apple leur mentionnant que le service serait fermé à partir du 26 juillet 2023.

La fermeture de Mon flux de photos est prévue le 26 juillet 2023. Par conséquent, les nouveaux téléversements de photos vers Mon flux de photos à partir de vos appareils seront interrompus le 26 juin. Toutes les photos téléversées vers le service avant cette date resteront sur iCloud pendant 30 jours à compter de la date de téléversement et seront accessibles sur tous les appareils sur lesquels Mon flux de photos est activé. D’ici le 26 juillet, il ne restera plus de photos sur iCloud, et le service sera fermé. Les photos de Mon flux de photos sont déjà stockées sur au moins un de vos appareils, donc tant que vous possédez l’appareil contenant les originaux, vous ne perdrez aucune photo dans le cadre de ce processus. Si la photo que vous voulez n’est pas déjà dans la photothèque d’un de vos iPhone, iPad ou Mac, veillez à la sauvegarder dans la photothèque d’un de ces appareils. Pour en savoir plus sur cette transition et pour savoir comment télécharger les photos de Mon flux de photos, lisez Informations sur la fermeture de Mon flux de photos. À l’avenir, Photos iCloud est le meilleur moyen de garder les photos et les vidéos que vous prenez à jour sur tous vos appareils et de les stocker en toute sécurité sur iCloud. L’app Photos iCloud peut être activée sur iOS 8.3 ou une version ultérieure, iPadOS 8.3 ou une version ultérieure, et macOS 10 Yosemite ou une version ultérieure. Une fois la configuration terminée, vous pourrez afficher vos photos et vidéos dans l’app Photos sur vos appareils iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch ainsi que sur iCloud.com, et même les synchroniser avec un PC Windows à l’aide d’iCloud pour Windows.

Pour en savoir plus sur Mon flux de photos, consultez cet article d’assistance. Cordialement, L’assistance Apple

Qu’est-ce que mon flux de photos?

Le flux de photos est une fonction qui a été introduite sur les appareils iOS d’Apple en 2011. Celle-ci permet de consulter gratuitement toutes les photos récentes (jusqu’à 1000 clichés) et prises dans les 30 derniers jours à partir de n’importe lequel de nos appareils connectés à notre identifiant Apple.

Ainsi, lorsqu’on prend des photos, disons sur notre iPhone, il est possible de les consulter sur notre iPad, iPod touch, ou notre ordinateur Mac et PC sans même que ces photos ne prennent de l’espace de stockage sur ces appareils.

Supprimer mon flux de photos pour mettre en valeur iCloud

La fonctionnalité du flux de photos était très pratique, mais aussi quelque peu contradictoire pour Apple qui mise déjà sur l’espace de stockage iCloud pour nous permettre de consulter tous nos fichiers à partir de nos appareils.

Étant donné que la fonction du flux de photos est gratuite et qu’iCloud nécessite un abonnement payant lorsqu’on dépasse le 5Go de stockage gratuit, c’est à se demander pourquoi ils ont pris autant de temps pour prendre cette décision.

Forcément, ce n’est pas tout le monde qui sera content avec cette nouvelle puisque ça nous pousse à prendre une décision avant juillet prochain.

Est-ce qu’on sauvegarde nos photos sur l’appareil sur lesquelles on l’a pris ou est-ce qu’on se tourne vers un abonnement à iCloud.

Mon flux de photos n’apparait pas: où se trouve-t-il?

Si vous cherchez le flux de photos sur l’un de vos appareils iOS et Mac, puis que vous ne l’a trouvé pas, c’est normal. Surtout si vous un des derniers appareils flanqués du logo de la pomme.

C’est qu’Apple avait déjà retiré la fonction sur ses plus récents appareils.

Pour ceux qui ont un plus vieil appareil, vous pouvez vérifier si vous aviez activé la fonction en allant dans l’application Réglages, puis dans l’onglet Photos.

Comment sauvegarder ses clichés du flux de photos?

Si on avait activé la fonctionnalité du flux de photos, trois choix s’offrent à nous pour sauvegarder nos meilleurs clichés.

La première est de télécharger localement toutes les photos provenant du flux. Bref, de les sauvegarder directement sur l’espace de stockage de notre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac.

Les étapes sont simples, puisqu’il faut simplement:

Ouvrir l’application Photos Aller dans l’onglet Albums Sélectionner les images que l’on veut garder Peser sur le bouton de partage (carré avec une flèche) Appuyer sur: Enregistrer

Petite remarque par contre, il faut s’assurer d’avoir assez d’espace de stockage disponible sur notre appareil.

La deuxième solution pour sauvegarder nos photos provenant du flux est d’activer la synchronisation iCloud.

Lié à notre Apple ID, le service de stockage en nuage iCloud nous permet de consulter non seulement nos nouvelles photos, mais aussi des synchronisés plein d’autres services d’Apple à travers nos différents appareils flanqués de la pomme.

Le hic, c’est qu’Apple offre uniquement 5 Go de stockage gratuit. Si notre flux est de 1000 photos, ça peut rapidement se remplir! Il faut alors souscrire à un abonnement mensuel qui débute à 1,29$ pour 50 Go de stockage ou on peut aussi opter pour un abonnement Apple One.

Si nous avions déjà activé la synchronisation iCloud, mais que nous avons peur de ne pas avoir assez d’espace de stockage, il existe 3 trucs simples pour libérer de l’espace.

Pour effectuer la synchronisation iCloud, notre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi, puis on se rend dans l’application Réglages, on va dans l’onglet Photos et on active la fonction: Photos iCloud.

Un des avantages avec la synchronisation par iCloud est qu’on peut directement partager nos albums avec nos amis ou membres de notre famille!

Enfin, la troisième option est d’opter pour un autre service de stockage en nuage. On peut penser à Google Photos notamment ou bien à Amazon Photos si on a un abonnement Amazon Prime.

Dans ces deux cas, ça implique généralement de télécharger localement nos photos pour ensuite les téléverser sur un de ces services. Mais, il n’est pas impossible aussi de transférer nos photos iCloud sur Google Photos directement.

Comment télécharger d’un coup toutes ses photos et vidéos sur iCloud